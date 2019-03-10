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Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

İzmir’de bindiği vapurda ceketinden çıkardığı baltayı yolculara göstererek, "Kimse yerinden kalkmasın bu vapur İstanbul’a gidecek” diyen şüpheli, vapur içerisinde yolcu olarak bulunan polis memuru tarafından ekiplere ihbar edildi. Baltalı şüpheli, daha sonra ikna edilerek baltayı teslim etti.

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

İzmir'de bu sabah, Konak-Karşıyaka seferini düzenleyen vapura Karşıyaka İskelesi’nden binen bir kişi, ceketinden çıkardığı baltayı yolculara göstererek, “Kimse yerinden kalkmasın bu vapur İstanbul’a gidecek” dedi.

Bu sırada telefonla konuşan şüpheli, telefonla konuştuğu kişiye de, “Bu vapuru oraya getirteceğim” dedi.

POLİSLER GÖZALTINA ALINDI

Yolcular, olay karşısında korkuya kapılırken, vapur içerisinde yolcu olarak bulunan bir polis memuru ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler Konak İskelesi’ne geçti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, baltayı da teslim etti. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolculuk eden vatandaşların yerlerinden kalmadığı görülürken, bazı yolcuların da büyük korkuya kapıldığı belirtildi. Şüpheli, vapurda bulunan yolculara herhangi bir zarar vermediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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izmir istanbul

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