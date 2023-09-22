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Baltayla saldırdığı arkadaşını sakat bırakmıştı! Mahkemede şaşkına çeviren sözler: 'Cezaevinde yatmayı...'

22.09.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da Emre Kara (28), eski kız arkadaşıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı Ahmet Can D.'ye (29) balta ile saldırıp sağ elinden yaralayarak 3 parmağında his kaybına yol açtı. Hakim karşısına çıkan Kara, kendisine şizofreni tanısı konulduğunu belirterek, "Ahmet'in, eski kız arkadaşımla sevgili olduğunu düşündüm, yanılmışım. Tahliyemi istiyorum" dedi. Ahmet Can D. ise kendisini sakat bırakan arkadaşından şikayetçi olmadığını belirterek "Cezaevinde yatmayı hak etmiyor" dedi. İşte detaylar...

Baltayla saldırdığı arkadaşını sakat bırakmıştı! Mahkemede şaşkına çeviren sözler: 'Cezaevinde yatmayı...'

Dehşete düşüren olay, ocak ayında Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Emre Kara, eski kız arkadaşı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Ahmet Can D.'yi, saat 01.00 sıralarında konuşmak için mahallede bulunan pazar alanına çağırdı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede küfürleşme ve kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında belinde sakladığı baltayı çıkartan Emre Kara, “Sen yanlış bir insansın. Bana çok büyük yanlış yaptın. Ben bunu hak etmiyordum" diyerek Ahmet Can D.'yi kafasından yaralayıp, sağ elindeki üç parmağını kopma aşamasına getirecek şekilde kesti. Kavgayı görenlerin araya girmesiyle Kara, olay yerinden uzaklaştırılırken, yaralanan Ahmet Can D. ise bayıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ahmet Can D.’nin parmakları ameliyatla yerine dikildi. Parmaklarında his kaybı bulunan Ahmet Can D., tedavisinin ardından taburcu edildi.

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‘BİR ANLIK SİNİRİNİN BEDELİNİ CEZAEVİNDE YATARAK GEÇİRMEMELİ’

Olayın ardından gözaltına alınan Emre Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturmasının ardından hakkında, Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emre Kara'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, tutuklu sanık ve avukatının yanı sıra Ahmet Can D. de hazır bulundu.

Mahkemede ifade veren Ahmet Can D., arkadaşı Emre Kara'dan, şikayetçi olmadığını söyleyerek, “Hakim Bey, arkadaşım Emre cezaevinde yatmayı kesinlikle hak etmiyor. Emre ile yakın arkadaşız. Aramızda ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Emre, eski kız arkadaşını benim sevgilim sanmış. Gece konuşmak için beni çağırdı. Yanına gittim. Sinirliydi. Küfredip, hakaretler yağdırdı. Sonra, yanındaki baltayı çıkartıp, bana saldırdı. Parmaklarımdan yaraladı. Artık parmaklarımı kullanamıyorum. Kafama da vurdu. Yaşananlara rağmen ben onu affettim çünkü cezaevinde yatmayı hak etmiyor. Bir anlık sinirinin bedelini cezaevinde yatarak geçirmemeli. Ben kendisini affettim. Ondan artık şikayetçi değilim" dedi.

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TAHLİYE TALEBİNE RET

Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden Emre Kara ise “Ahmet ile eskiden beri tanışıyoruz. Aramızda kız meselesi vardı. Onun, eski kız arkadaşım ile görüştüğünü öğrenince çok sinirlendim. Ahmet'i cep telefonu ile arayıp, konuşmaya davet ettim, geldi. Aramızda çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ben de yanımda bulunan balta ile onu korkutmak istedim. Bu sırada yaralanmasına neden oldum. Nasıl yaralandığını da hala anlamış değilim” diye konuştu.

Savunmasında, kendisine şizofreni başlangıcı tanısı konduğunu, Bursa Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 1 ay yatarak tedavi gördüğünü söyleyen Kara, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk ettiği sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa balta kız arkadaş

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