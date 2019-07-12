Balyozda Kumpas Davası'nda Mehmet Baransu'nun eski eşi tanık olarak dinlenecek 

Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BERAAT kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan gazeteciler Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanık Mehmet Baransu'nun eski eşi Esra Konur'un tanık olarak bir dahaki celsede dinlenmesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki gün süren duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu getirildi. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmaya katılanlar Suat Aytın, Hüseyin Hançer, Dursun Çiçek ve taraf avukatları geldi. Duruşmada ifade veren sanık Mehmet Baransu, "FETÖ'cü değilim. Benim ailemde 76 şehit var kimsenin haddine değil bana terörist demek. Ben bu cesarette olduğum için bu haberleri yaptım. Terör örgütü üyeliğinden dosyamın ayrılmasını talep ediyorum. İfşa ettiğimiz hiçbir şey yok, fail yok. 'Gizli bilgiyi temin' diyorlar herhangi bir gizli bilgi yok. Ben fazlasıyla yattım." dedi. Sanık Baransu'nun avukatı Yahya Engin ise, "Müvekkilim başka dosyadan tutuklu. Dolayısıyla tutukluluğun devamı için hukuki gerekçe kalmıyor. Bu sebeple de tahliye edilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, "Örgüt üyeliği" suçlaması yönünden dosyasının ayrılarak Mersin'de yargılandığı dosya ile birleştirilmek üzere mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Sanığın ev aramasında ele geçirilen Fetullah Gülen'e ait kasetin üzerine sonradan herhangi bir ses kaydının eklenip eklenmediğinin belirlenmesi hususunda istenen bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi. Yakalamalı sanık Tuncay Opçin'in yakalama emrinin infazının beklenmesine hükmeden heyet, sanık Mehmet Baransu'nun eski eşi Esra Konur, Ömer Konur ve Bülent Çakmak'ın tanık olarak dinlenilmesine de karar verdi. Duruşma 27, 28, 29 Ağustos tarihlerine ertelendi.

