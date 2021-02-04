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‘Bana abi diyeceksin’ cinayetinde 18 yıl hapis cezası

04.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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‘Bana abi diyeceksin’ cinayetinde 18 yıl hapis cezası

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan ‘bana abi diyeceksin’ kavgasında arkadaşını tüfekle vurarak öldüren Harun Sayın, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mudurnu-Abant yolu üzerinde meydana geldi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan ‘bana abi diyeceksin’ kavgasında arkadaşını tüfekle vurarak öldüren Harun Sayın, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mudurnu-Abant yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gündüz saatlerinde Mudurnu ilçesinde bağlı Delice yaylasında karşılaşan Burak Telkeş (28) ve Harun Sayın (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden iki genci yayladaki diğer vatandaşlar ayırdı. İddiaya göre, yayladan ayrıldıktan sonra alkol alan Harun Sayın, gece saatlerinde Burak Telkeş’i arayarak Mudurnu-Abant yolu üzerine gelmesini söyledi.
Olay yerinde buluşan ikili arasında yeniden tartışma başladı. Harun Sayın, kavga ettiği Telkeş’e ‘bana abi diyeceksin’ diyerek tüfekle havaya ateş etti. Telkeş’in, ‘ben sana abi demem’ şeklinde cevap vermesi üzerine, Sayın tüfekle arkadaşının karnına ateş etti. Telkeş’in kanlar içinde yerde kaldığın gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Burak Telkeş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Telkeş’in cenazesi Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Arkadaşını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Harun Sayın jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Sayın, jandarma komutanlığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kasten adam öldürmek” suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Harun Sayın SEBBİS aracılığıyla son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözleri sorulan Sayın, “Çok iyi arkadaşımdı. Olay günü tartıştık. Biranda üzerime yürüyünce yanımdaki silahı çıkarıp korkutmak amacıyla ateşledim. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım. Hem vicdan azabı çekiyorum hem de çok pişmanım” dedi.
Sayın’ın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi.

‘Bana abi diyeceksin’ cinayetinde 18 yıl hapis cezası

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