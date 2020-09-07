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'Bana kimse bir şey söylemedi': Cezasını tamamlayan Samoalı mahkum beş yıl fazladan hapis yattı

07.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Samoa'da bir mahkum, ne kendisinin ne de hapishane yönetiminin fark ettiği bir yanlışlık sonucu yaklaşık beş yıl boş yere hapis yattı.

'Bana kimse bir şey söylemedi': Cezasını tamamlayan Samoalı mahkum beş yıl fazladan hapis yattı

Samoa'da bir mahkum, ne kendisinin ne de hapishane yönetiminin fark ettiği bir yanlışlık sonucu yaklaşık beş yıl boş yere hapis yattı.

2015 yılında tahliye edilmesi gereken 45 yaşındaki Sio Agafili, başka bir davada yargıcın yanlışlığı fark etmesiyle serbest kaldı. Agafili, "Bana cezamın ne zaman biteceğini kimse söylemedi" dedi.

Guardian'a göre Samoa Observer gazetesine konuşan Agafili, "İçeride günlerin sayısını unuttum. Sadece içeride olmam gerektiğini biliyordum" diye konuştu.

Hırsızlık ve soygundan yedi yıl ceza aldı

Sio Agafili, Kasım 2018'de soygun ve hırsızlık suçlarından yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2008'de yine soygun ve hırsızlık suçlarından yargılandığı ayrı bir davada beş yıl hapis cezası aldı. Samoa ceza hukuku bu cezaların arka arkaya değil aynı anda çekilmesine izin verdiği için Agafili'nin Aralık 2015'te serbest kalması gerekiyordu.

Yanlışlık, geçen hafta Agafili'nin Tanumalala Hapishanesi'nde çıkan bir isyanda işlediği öne sürülen saldırı suçunun görüleceği dava öncesinde Yüksek Mahkeme yargıcı Leiataualesa Daryl Clarke tarafından fark edildi.

Polis duruşmada Agafili'nin içeride yasa dışı olarak tutulduğunu kabul etti. Dört yıl sekiz ay fazladan hapis yatan Agafili duruşma öncesinde, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tazminat davası

Avukatı Muriel Lui, Agafili ile seçeneklerini değerlendirdiklerini ve muhtemelen tazminat talep edeceklerini söyledi.

Lui, ülkede benzer durumda olan başka mahkumların da olabileceğini belirtti.

İnsan hakları kuruluşları, Samoa cezaevlerinde insan hakları ihlalleri, yolsuzluk ve idari suistimallerin yaşandığını söylüyor.

Mart ayında bir hapishaneden 36 mahkumun kaçmasından sonra Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerinden sorumlu birimi lağvedilmişti. Bu düzenlemeyle cezaevlerinin yönetimi polise devredildi.

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