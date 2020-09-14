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Bandırma’da esrar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde kubar esrar maddesi bulunduğu tespit edilen F.A.

Bandırma’da esrar operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde kubar esrar maddesi bulunduğu tespit edilen F.A. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan arama sonucunda 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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