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Bandırma’da feci otobüs kazası: 4 ölü 42 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 07:47 | Son Güncelleme

Bandırma’da otobüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı.

Bandırma’da feci otobüs kazası: 4 ölü 42 yaralı

Bandırma’da otobüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olay, sabah saatlerinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’ye geziye gittiği öğrenilen otobüs, Edincik kavşağında otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı. Kaza sonrasınbölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı

Bandırma’da feci otobüs kazası: 4 ölü 42 yaralı

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