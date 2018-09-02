BANDIRMA'DA YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 10 YARALI

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA )-BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucunda 10 kişi yaralandı.
Kaza, Balıkesir'in Bandırma ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 01.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selahattin Güder (65) idaresindeki 10 E 9684 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre yola dökülen kaygan madde nedeniyle hâkimiyetini kaybederek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan yolcuları kurtardı. Yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesi bulunan yolcu olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Devrilen minibüs
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detaylar
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