HABER

Bangladeş Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 22:17 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Türkiye ve Bangladeş her zaman birbirlerini desteklemiş ve zor zamanlarında birbirlerinin yanında olmuşlardır" - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki: "Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar için yaptıklarını minnetle karşılıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "Türkiye ve Bangladeş her zaman birbirlerini desteklemiş ve zor zamanlarında birbirlerinin yanında olmuşlardır." dedi.

Bangladeş'in 48'inci Bağımsızlık ve Milli Günü dolayısıyla, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki'nin ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, çok sayıda büyükelçi ve yabancı misyon şefi ile davetliler katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Bangladeş halkının Milli Günü'nü kutlayarak, "Kardeş Bangladeş halkını hükümetimiz adına gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ve Bangladeş her zaman birbirlerini desteklemiş ve zor zamanlarında birbirlerinin yanında olmuşlardır." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Bangladeş arasında geniş iş potansiyeli bulunduğuna işaret eden Selçuk, "Bu ilişkileri giderek daha çok geliştirmeyi ve derinleştirmeyi ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ziya Selçuk, Bangladeş halkının barış ve refah içinde olmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, Bangladeş ile olan dayanışmayı artırarak devam ettireceklerini söyledi.

Selçuk, iki ülke arasındaki özellikle kültür ve ekonomi alanlarındaki iş birliklerinin gelecek nesillerin refahı için en büyük miras olacağını da sözlerine ekledi.

- "Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar için yaptıklarını minnetle karşılıyoruz"

Büyükelçi Sıddıki ise Bangladeş ve Türkiye'nin kardeş ve dost iki ülke olduğunu belirterek, "Her iki ülke arasında çok derin ve köklü ilişkiler var. Bangladeş halkı Türk halkına derin bir sevgi ve saygı duymaktadır." diye konuştu.

"Türkiye'nin 2000'li yıllardan sonra gösterdiği başarıyı takdir ediyoruz." diyen Allama Sıddıki, Türkiye'nin bu süreçte her alanda büyük gelişme ve kalkınma sağlayarak refaha ulaştığına dikkati çekti.

Sıddıki, "Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar için yaptıklarını minnetle karşılıyoruz. Bu kriz çıktığında elini uzatan ilk ülkelerden biri Türkiye'ydi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız." şeklinde konuştu.

Gelecek yıllarda Bangladeş ve Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek güçleneceğine inandıklarını vurgulayan Büyükelçi Sıddıki, özellikle eğitim, savunma, ticaret ve ekonomi alanlarında ilişkilerin daha da gelişeceğinin altını çizdi.

Bangladeş'in Başbakan Şeyh Hasina sayesinde hızla büyüdüğünü dile getiren Sıddıki, "Ümit ediyoruz ki Bangladeş, yüzde 8 ile bu yıl dünyada büyümede en öndeki ülkelerden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Allama Sıddıki, "İnanıyorum ki bundan 10 yıl sonra çok farklı bir Bangladeş göreceksiniz. Asya'daki Japonya, Güney Kore, Tayland gibi çok kısa zamanda hızla büyüyen ülkelerin izini takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki Bangladeş de Güney Asya'da bir kaplan ekonomi olacaktır. " ifadesini kullandı.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
Fatih'te iki gecekondu alev alev yandıFatih'te iki gecekondu alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arakan Bangladeş Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 13 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.