Bangladeş'te 7 katlı restoranda yangın faciası: 43 ölü, 22 yaralı

Bangladeş’in başkenti Dakka’da yangın faciası yaşandı. Kacchi Bhai adlı 7 katlı restoranda başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

43 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından Bangladeş Sağlık Bakanı Dr. Samanta Lal Sen, yangında 43 kişi hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İtfaiye ekipleri, 75 kişiyi ise yangından sağ kurtarmayı başardı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





