Bangladeşlilerin balayı, Arakanlıların dram şehri Cox's Bazar

BALUKHALİ (AA) - TUĞÇENUR YILMAZ - Dünyanın en uzun sahil şeridi, lüks otelleri ve eğlence merkezleriyle balayı çiftlerinin gözde kenti Cox's Bazar, diğer tarafta teneke çatıları, bir-iki metrekarelik barınakları, derme çatma çadırları, çamurlu yollarıyla yüz binlerce Arakanlıya da ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 2,5 milyonluk nüfusuyla yüzbinlerce mülteciyi barındıran ve zor şartlardaki kamplarıyla bilinen şehrin bir bölgesinde yoksunluk ve yoksulluk hayatın her aşamasında hissedilirken, bir diğer bölgede ise balayı çiftleri ve tatilcilerin kaldığı lüks oteller ile eğlence merkezleri yer alıyor.

Cox's Bazar'daki lüks otellerde tek kişinin standart bir odada kalabilmesi için yaklaşık 120 ABD doları ödemesi gerekirken, kampların bulunduğu bölgede bu ücret bir servete karşılık geliyor. Ülkede bir tekstil işçisinin aylık asgari ücreti ise 90 ABD doları civarında.

Eğlence mekanları, restoran ve otelleriyle bilindik bir sahil kenti özelliklerini barındıran Cox's Bazar, 120 kilometrelik dünyanın en uzun doğal sahiliyle turistlerin en çok tercih ettiği destinasyon.