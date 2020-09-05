Bangladeş’te camide çıkan yangında ölü sayısı 20’ye yükseldi

Bangladeş’in başkenti Dakka’da dün gece camide yaşanan patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Başkent Dakka’nın yakınlarında bulunan Narayanganj şehrindeki Fatullah Tolla Baitus-Salam Camii’nde klimaların patlaması nedeni ile yangın çıkmıştı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre yatsı namazı sonrası camide bulunan yaklaşık 200 kişiden 3’ü hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Yetkililer, bugün hastanede tedavi altında olan 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 20’ye yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında cami imamı, müezzin ve 7 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

Polis tarafından yapılan ilk incelemelerde patlamaya caminin altından geçen doğalgaz borusunun neden olduğu bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, “Caminin altından bir doğalgaz borusu geçiyor. Boruda meydana gelen kaçak nedeni ile gaz yukarı yükselmiş. İlgili kurum bununla ilgili bir önlem almamış. Gaz klimanın elektrik kablosuna temas ederek, patlamaya yol açmış. Klimalar da birbirine bağlı olduğu için bir anda camide bulunan 6 klimanın hepsi patlamış. Patlamada çıkan alev gazla birleşince yangına neden olmuş. Yaralıların yüzde 70’i yandı ve durum tehlikeli” dedi.

Bangladeş Başbakanı Shek Hasina, olayın derinlemesine araştırılması için 5 kişilik bir ekip görevlendirdi.

