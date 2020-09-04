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Bangladeş’te camide yangın: 3 ölü, 50 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 20:54 | Son Güncelleme

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan bir camide çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.Bangladeş’in başkenti Dakka’nın yakınlarında bulunan Narayanganj şehrindeki Fatullah Tolla Baitus-Salam Camisi’nde bulunan klimaların patlaması nedeni ile yangın çıktı.

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan bir camide çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın yakınlarında bulunan Narayanganj şehrindeki Fatullah Tolla Baitus-Salam Camisi’nde bulunan klimaların patlaması nedeni ile yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre yatsı namazı sonrası camide bulunan yaklaşık 200 kişiden 3’ü hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yaralılar Dakka Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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