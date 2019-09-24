HABER

Bangladeş'teki dang humması salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:28 | Son Güncelleme

Ülkede yılbaşından bu yana 85 bin 757 vaka görüldü

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle 469 kişinin hastanelere başvurduğu ve yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 85 bin 757'ye yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 131'i başkent Dakka'da olmak üzere 469 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-24 Eylül arasında kaydedilen vaka sayısının ise 85 bin 757 olduğu, bu vakalardan 75'inin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalık nedeniyle ülke genelinde halen bin 928 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise ölü sayısının 160'ı aştığını ileri sürdü.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Kırşehir’de, cadde ve sokaklarda Neşet Ertaş türküleri seslendiriliyorKırşehir’de, cadde ve sokaklarda Neşet Ertaş türküleri seslendiriliyor
Kadem Mete: Tur şirketinin Türkiye'deki müşterileri mağdur edilmeyecekKadem Mete: Tur şirketinin Türkiye'deki müşterileri mağdur edilmeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş dang humması

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki kazada ölenler toprağa verildi! Cenazede gözyaşları sel oldu

Baba ve 3 oğlunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı ortaya çıktı

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

15 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Depremin ardından İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.