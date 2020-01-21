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  4. Bangladeş'ten yasa dışı yollarla Malezya'ya geçmeye çalışan Myanmarlılar yakalandı

Bangladeş'ten yasa dışı yollarla Malezya'ya geçmeye çalışan Myanmarlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Bangladeş'ten yasa dışı yollarla Malezya'ya geçmeye çalışan Myanmarlılar yakalandı

DAKKA (AA) - Bangladeş'ten yasa dışı yollarla Malezya'ya geçmeye çalışan 22 Myanmarlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin Bangladeş polisinden aldığı bilgiye göre, insan kaçakçılarının organizasyonuyla Bengal Körfezi'ni kullanarak Malezya'ya geçmek üzere Cox's Bazar kentine bağlı Teknaf yakınlarında bir araya gelen 18'i kadın, 3'ü erkek ve 1'i çocuk 22 kişi yakalandı.

Polis insan kaçakçılarını yakalayamazken gözaltına alınan 22 Myanmarlının kaldıkları mülteci kamplarına geri gönderilmesi kararlaştırıldı.

Bangladeş'te polis geçen yıl yaptığı 28 operasyonda, 796 Myanmarlı mülteci ile 29 insan kaçakçısını gözaltına almıştı.

Söz konusu operasyonlarda polisle çatışmaya giren en az 7 kaçakçı da hayatını kaybetmişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleri aracılığıyla yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Malezya mülteci Myanmarlı

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