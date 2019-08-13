Bangsamoro'dan Türk yatırımcılara davet

KAAN BOZDOĞAN - Bangsamoro Özerk Bölgesi Hükümeti'nin Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacop, Türkiye ile birçok alanda olduğu gibi tarım alanında da iş birliği yapmak istediklerini belirterek, Türk yatırımcıları bölgeye davet etti.

Moro Müslümanlarının ana vatanı Bangsamoro'da yarım asrı aşkın süredir verilen özgürlük mücadelesinin ardından kurulun Bangsamoro Özerk Bölgesi Hükümeti, bölgenin en büyük ekonomi kaynaklarından birisi olan tarımda kalkınmayı sağlamak için çalışmalara başladı.

Hükümet yetkilileri, kooperatif kurmak için Türkiye'den destek istediklerini belirtirken, Türk yatırımcıları bölgeye çağırdı.

Bangsamoro Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacop, AA muhabirine, bölgenin toprak verimliliğinin yüksek olduğunu, mango, hindistan cevizi, muz, kakao gibi tropikal meyvelerin yanı sıra birçok ürünün bu topraklarda yetişebildiğini söyledi.

Yacop, ihracatı yapılabilecek çok sayıda ürün bulunduğunu ancak kendilerinin bu ürünleri işleyemedikleri için Filipinler'e gönderdiklerini, bu durumun da bölge ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade ederek, gıda ürünlerinde ham maddenin işlenmesi için sanayi makinalarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.