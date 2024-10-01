Banka bakiyesini kontrol ettiğinde gördüklerine inanamadı! 50 milyar dolar (1.710.230.000.000 TL) borcunu öğrenince şoke oldu... "Sıfırları okuyamadım"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'tan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Gabe Floress isimli bir TikTok kullanıcısı arkadaşlarıyla dışarı çıktığı bir gecenin ardından banka hesabını kontrol etmek ve harcamalarını görmek istedi. Ancak bankacılık uygulamasını açtığında yaklaşık 50 milyar dolar borcu olduğunu fark etti.

Yaşadığı ilginç durumu bankayla görüştüğünü dile getirdikten sonra genç kadın, "Sıfırları okuyamadım' diyerek sitemde bulunduktan sonra sorunun çözüldüğünü belirtti. Banka sözcüsü Newsweek'e yaptığı açıklamada, bankanın hafta sonunda sınırlı sayıda hesabı etkileyen teknik bir aksaklık yaşadığını doğruladı.