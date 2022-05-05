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Banka binasında iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu... Aylarca kadınların görüntüsünü çekmiş

05.05.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de bulunan bir bankada yaşananlar şoke etti. Binanın 1'inci ve 4'üncü katındaki kadınlar tuvaletinde gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre iğrenç düzenek sayesinde kadın çalışanlar aylarca kayıt altına alındı. Bankanın temizlik görevlisi tarafından çöp kutusunda bulunduğu belirlenen kameranın, şirkette teknoloji direktörü olarak çalışan İsmail E. tarafından yurt dışından satın alındığı belirlendi. Öte yandan şüpheli hakkında hapis istemiyle dava da açıldı...

Banka binasında iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu... Aylarca kadınların görüntüsünü çekmiş

Merkezi İstanbul Şişli'de bulunan ünlü bankada yaşananlar mide bulandırdı. Kadın çalışanların, birinci ve dördüncü kattaki tuvalete koyulan gizli kameralar ile aylarca görüntülendiği anlaşıldı. Mikro gizli kamera temizlik görevlisi tarafından bulunurken, satın aldığı öne sürülen kişi de tespit edildi. İşte mide bulandıran olayın detayları...

TEMİZLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Geçtiğimiz yıl, İstanbul Şişli'deki bir bankanın kadınlar tuvaletinde bir çalışan, kadınlar tuvaletini kullanmak istediği sırada tuvalette çöp kutusu poşetinin altına gizlenmiş gizli kamera olduğunu fark etti. Kamerayı fark eden kadın, durumu yetkililere bildirdi. Çöp kutusu üzerinde ele geçirilen yabancı marka mikro kameraya incelenmek üzere bina yönetimi tarafından el konuldu.

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YAPILAN ALIŞVERİŞLER İNCELENDİ

Kadınlar tuvaletinde bulunan kameranın ünlü bir yurt dışı alışveriş sitesinden alındığı belirlenince, çalışanların internet sitesinden yapılan alışverişler incelendi. Sabah'ın haberine göre, bilgi teknolojileri direktörü olarak çalışan İsmail E.'nin söz konusu siteden kamera tutarıyla aynı miktarda harcama yaptığı belirlendi. Müfettişlerce ifadesine başvurulan çalışan, ürünlerin güvenlik kamerası ve şarj cihazı olduğunu şifahen beyan etse de farklı bir kamera olduğunu iddia etti. Durum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İhbar sonrası savcılık, İsmail E.'nin internet sitesinden gerçekleştirdiği 30 dolarlık harcamanın, Mecidiyeköy hizmet binası tuvaletinde bulunan kameranın birebir aynısı olan mikro gizli kamera olduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışanın ikameti, iş yeri ve aracında aramalar yapıldı. Savcılıkça ifadesi alınan E., söz konusu yurt dışı alışveriş sitesinden bir çok kere alışveriş yaptığını, bir kısmını evinde kullandığı bir kısmını ise internetten sattığını ifade etti. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen İsmail E., kadınlar tuvaletine kamera koymadığını beyan etti.

HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda, İsmail E. hakkında, ' Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçundan dava açıldı. Şüphelinin 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

ÇÖP KOVALARINA GİZLENMİŞ

Hazırlanan iddianamede, müstehcen fotoğrafları ele geçirilen 11 kadın ve banka müşteki olarak yer aldı. İddianamede, binanın 1. ve 4. katında bulunan kadınlar tuvaletlerinde yapılan kontroller sırasında çöp kovalarında daha önce gizli kamera yerleştirildiğine dair sticker izlerinin olduğu tespit edildiği anlatıldı.

Yine iddianamede, kadın çalışanlarının görüntülerinin alındığı ve çalışanın yaklaşık bir yıllık süre içerisinde defalarca çalışmakta olduğu iş yerinde bulunan kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirip görüntü almak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu işlediği kaydedildi.

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