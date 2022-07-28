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  4. Banka çalışanı kokudan şüphelendi! Olay yerine gelen ekipler cesetle karşılaştı

Banka çalışanı kokudan şüphelendi! Olay yerine gelen ekipler cesetle karşılaştı

28.07.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir işlem için Ankara'da yalnız yaşayan emekli Ahmet Baştuğ'un (69) kapısına gelen özel bir banka çalışanı, kötü kokudan şüphelenip hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, Baştuğ'un cesediyle karşılaştı.

Banka çalışanı kokudan şüphelendi! Olay yerine gelen ekipler cesetle karşılaştı

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Bir banka çalışanı, bir işlem için yaklaşık bir haftadır ulaşamadığı Ahmet Baştuğ'un evine gitti. Banka çalışanı, evin önüne gelince aldığı kötü koku üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden eve girdi.

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BİR HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Ekipler, evde yaptığı kontrolde Baştuğ'u banyoda hareketsiz şekilde buldu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Baştuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibince yapılan ilk kontrolde, Başbuğ'un yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Baştuğ'un cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Öte yandan haber almasıyla olay yerine gelen Ahmet Baştuğ'un yeğeni İlker Fırat, dayısından yaklaşık 4 aydır haber alamadığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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