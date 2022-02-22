HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Banka çalışanına silah dayayıp, ''ölmeye, öldürmeye geliyorum'' dedi! Akılalmaz sözler: Şaka yapıyordum

Banka çalışanına silah dayayıp, ''ölmeye, öldürmeye geliyorum'' dedi! Akılalmaz sözler: Şaka yapıyordum

22.02.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel bir bankada müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin başına silah dayadığı suçlamasıyla hapsi istenen banka müdürü Turabi K., şikayetçi olunmasını gerektiren bir neden bulunmadığını, şaka yaptığını öne sürdü. Melis B.'yi arayarak 'Ölmeye, öldürmeye geliyorum' diyerek tehdit ettiği iddiaları üzerine Turabi K., "Bu telefon görüşmesi olurken Melis B.'nin ağabeyi bana 'öldürmeye mi geliyorsun?' diye soru sormuş, tam ne dediğini anlamamakla 'Evet' diye bir kelime ağzımdan çıkmış'' dedi.

Banka çalışanına silah dayayıp, ''ölmeye, öldürmeye geliyorum'' dedi! Akılalmaz sözler: Şaka yapıyordum

Kahramanmaraş'ta 22 Temmuz 2020'de özel bir banka şubesinin kasa dairesinde meydana gelen olayda şube müdürü Turabi K., güvenlik görevlisinden aldığı silahı müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin başına dayadı. Melis B.'nin, bankanın güvenlik kamerası görüntüleriyle şikayetçi olması üzerine, olayın ardından işine son verilen banka müdürü Turabi K. hakkında 'silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada mahkeme heyeti, davaya katılmayan Turabi K.'nin yaşadığı yerde talimatla ifadesinin alınması kararını verdi. Karar üzerine Turabi K., Mersin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

''PERSONEL DE ŞAŞIRDI''

Turabi K., tehdidin söz konusu olmadığı iddiasını yineleyerek, "Olay tamamen şakadan kaynaklıdır. Melis B.'nin neden şikayetçi olmasına neden bulamıyorum. Çalıştığımız şubedeki tüm personel de bu olaya şaşırmıştır, çünkü gerçekten şakaydı" dedi.

Screenshot_20

''ÖLMEYE ÖLDÜRMEYE GELİYORUM''

Olaydan sonra Melis B.'yi arayarak 'Ölmeye, öldürmeye geliyorum' şeklinde tehdit ettiği iddialarının sorulması üzerine Turabi K., "Benim yaptığım aramaların sebebi Melis B.'ye bu şakaya neden tepki verdiğini öğrenmek amaçlıydı. Bu telefon görüşmesi olurken Melis B.'nin ağabeyi bana 'öldürmeye mi geliyorsun?' diye birkaç kez sormuş, ilkinde tam ne dediğini anlamamakla 'Evet' diye bir kelime ağzımdan çıkmış. Konuşmanın devamında bana tekrar, 'ölmeye mi öldürmeye geliyorsun?' dediğinde 'Hayır, hayır' diye söylüyorum. Benim kastım kesinlikle kimseye zarar vermek değildi" sözleriyle kendisini savundu.

Turabi K.'nin ifadesinin alınmasının ardından mahkeme, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Screenshot_21

Screenshot_22

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu üyesi, "Tek yolu" diyerek uyardı: Riske atıyoruzBilim Kurulu üyesi, "Tek yolu" diyerek uyardı: Riske atıyoruz
Bu kez Akşener'in önünü kestiBu kez Akşener'in önünü kesti
Öldürülecek Ukraynalıların listesi varÖldürülecek Ukraynalıların listesi var
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Dedektif anne sapığı yakalattı

Dedektif anne sapığı yakalattı

İlginizi Çekebilir

"Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt

"Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Belinin inceliğini görenler inanamıyor! “Gerçek olmadığına...”

Belinin inceliğini görenler inanamıyor! “Gerçek olmadığına...”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.