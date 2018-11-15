Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Salda Gölü'nde kadınlar paletsiz değişken ağırlık tatlı su serbest dalışında geçen ay Şahika Ercümen'in kırdığı 65 metrelik dünya rekorunu geçmek için çalışmalara başlayan serbest dalış dünya rekortmeni Derya Can, başvuru ücretini ödemek için sponsor bulamayınca banka kredisi çekti.

Dünya rekortmeni milli sporcu sponsor bulamadı

1 / 11 Milli sporcu Derya Can: "Rekor denemesi için bir başvuru ücreti ödemeniz gerekiyor. Sponsor bulamadığımız için belli bir miktar kredi çekmek zorunda kaldık. Buraya da kendi imkanlarımla geldim. Şu an beş kişilik bir ekibiz, kendi imkanlarımızla antrenmanlarımızı yapıyoruz"

2 / 11 "Salda Gölü'nde ilk kez daldım ve keşif yaptım. Bu, benim için gerçekten değerli ve önemli bir deneyimdi. Salda Gölü'nün suyu çok farklı ve çok güzel. Su soğuktu ancak çok eğlenceliydi. Çok uzun süredir Salda Gölü'nde rekor denemesi planladığım için çok heyecanlıyım"

3 / 11 Derya Can, Burdur'un Yeşilova ilçesinde 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan ve beyaz kumsalı, suyunun berraklığıyla "Türkiye'nin Maldivleri" diye nitelendirilen Salda Gölü'nde, kadınlar paletsiz ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde dünya rekoru kırmayı deneyecek.

4 / 11 Derya Can, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan ve beyaz kumsalı, suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen doğa harikası Salda Gölü'nde, kadınlar paletsiz ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde dünya rekoru kırmayı deneyecek.

5 / 11 Evli ve iki çocuk annesi olan beden eğitimi öğretmeni Derya Can, rekoru kırmak için Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna (CMAS) başvuru ücreti ödenmesi ve antrenman giderlerinin karşılanması için gerekli sponsor desteğini bulamayınca, rekor hayalini çektiği banka kredisiyle gerçeğe dönüştürme amacında.

6 / 11 Derya Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su altı fobisini yenmek için bu spora başladığını söyledi. 16 yıldır serbest dalış yaptığını aktaran milli sporcu, "2013 yılından beri bireysel dünya rekoru denemeleri yapıyorum. Aslında bir gölde dalış yapmak benim hep rüyamdı." dedi.

7 / 11 Salda Gölü'nün derinliğinin dalış sporları için elverişli olduğunu belirten 39 yaşındaki sporcu, yaklaşık bir ay önce Dünya Şampiyonası'nda mücadele ettiğini ve söz konusu organizasyonda 4 Türkiye rekoru, 2 dünya beşinciliği elde ettiğini ifade etti.

8 / 11 Şampiyonadan sonra Salda Gölü'ne formda geldiğini vurgulayan Derya Can, şunları kaydetti: "İlk olarak paletsiz değişken ağırlık branşında dünya rekoru deneyeceğim. Bu branşın tuzlu su dünya rekoru 95 metreyle bana ait, hala kırılamadı. Normalde 27-28 derece sularda antrenman yaptığımız için buradaki suyun soğukluğuna adapte olmaya çalışıyorum. Su üstü ısısı 16, su altı diplerde 6-7 derecelere düşüyor. Beni en çok etkileyen etkenlerden biri bu. Birkaç gün suyun soğukluğuna adapte olmaya çalışacağım. Antrenmanlarımda ilk dalışlarım çok başarılıydı, 1-2 güne rekorun üstüne çıkacağımı tahmin ediyorum. Tabii ki çok fazla abartmadan sağlıklı bir şekilde rekoru kırıp ülkemize hediye etmek ilk hedefim."

9 / 11 "Belli bir miktar kredi çekmek zorunda kaldık" Derya Can, rekor denemesi masraflarının karşılanması için sponsor bulamadığını aktararak, şöyle konuştu: "Rekorun resmi olarak onaylanması için CMAS'ın iki gözlemcisinin gelmesi gerekiyor. Bunun için de bir başvuru ücreti ödemeniz gerekiyor. Sponsor bulamadığımız için belli bir miktar kredi çekmek zorunda kaldık. Buraya da kendi imkanlarımla geldim. Şu an beş kişilik bir ekibiz, kendi imkanlarımızla antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ancak Yeşilova Belediyesi bize gıda ve konaklamada yardımcı oldu. Burdur Valiliğinden de destek olunacağını söylediler. Onun dışında sponsorluk için hangi kapıyı çaldıysak maalesef kapılar yüzümüze kapandı diyebilirim. Aslında sponsorluk yasası diye de bir şey var, markalar veya firmalar sporculara verdiği maddi ve ayni yardımlarının hepsini ödedikleri vergiden düşebiliyorlar, ancak bunu çoğu kimse bilmiyor."

10 / 11 Hedefinin 65 metre olan dünya rekorunu geçmek olduğunu vurgulayan milli sporcu, rekoru daha ne kadar geliştirebileceğine ise antrenmanları ilerledikçe karar vereceğini söyledi. Derya Can, kaç metreye dalacağının rekor denemesine bir iki gün kala belli olacağını aktardı. Derya Can, rekor denemesini 23-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığına işaret ederek, hava durumuna göre 22 Kasım'da tam tarihin netleşeceğini belirtti.