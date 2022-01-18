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Banka önünde güpegündüz milyonluk vurgun! 100 bin dolar çaldılar

18.01.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde gaspçılar güpegündüz milyonluk vurgun yaptı. Bankadan para çeken adamı takip eden iki kişi, arabasının içerisinde darp ettikleri kişiyi soydu. İçerisinde 100 bin dolar olan çantayı çalan zanlılar, kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. İşte olayın detayları!

Banka önünde güpegündüz milyonluk vurgun! 100 bin dolar çaldılar

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü E-5 yan yolda bulunan bir bankanın önünde yaşandı. İddialara göre, bir bankadan 100 bin dolar para çekerek başka bir bankaya yatırmak isteyen adam, gaspçıların hedefi oldu. Araba ile adamı takip eden iki şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra bankanın önünde duran adamın arabasına bindi.

ARABADA DARP EDİP PARA DOLU ÇANTAYI ÇALDILAR

Bankanın önünde park eden şahsın aracına binen gaspçılar, sürücü koltuğunda kalan adamı tehditler savurup darp etti. Gaspçılar dakikalar içinde adamı darp edip, içinde 100 bin dolar olan çantayı çalıp geldikleri araçla kaçtı. Olay sonrasında vatandaşlar gasp edilen adamın yardımına koşarken, ihbar üzerine bankanın önüne çok sayıda asayiş, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi geldi. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyip kaçan gaspçılara yakalamak için çalışma başlattı.

GASP ANLARI KAMERADA

Beylikdüzü’nde güpegündüz yaşanan milyonluk vurgun anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın arabayı yanaştırıp durdurmasının ardından, gaspçıların arabaya binip paraları çalarak kaçtığı ve şahsından arkalarından koşarken yere düştüğü görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü
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