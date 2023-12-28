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Bankacı kadın, panikatak krizi nedeniyle işinden ayrıldı... Kendi işinin patronu oldu! Taleplere yetişemiyor

28.12.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te, 12 yıllık bankacılık mesleğini panikatak krizleri nedeniyle bırakan 3 çocuk annesi, tekstil ürünlerine baskı atölyesi kurdu.

Bankacı kadın, panikatak krizi nedeniyle işinden ayrıldı... Kendi işinin patronu oldu! Taleplere yetişemiyor

Görev yaptığı banka şubesinde 3 yıl önce panikatak krizi geçiren Esra Başak Yakar, bu sektörde çalışmamaya karar verdi. Bankacılığa veda ederek tasarım yapmayı öğrenen 3 çocuk annesi kadın, bu ilgisini tekstille birleştirdi.

İlk etapta evine kurduğu küçük baskı makinesiyle yaptığı tasarımlı kıyafetleri satan Yakar, talepleri karşılamakta güçlük çekince Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın ortaklığında kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezine (KAGİDEM) müracaat etti.

KAGİDEM desteğiyle tahsis edilen atölyede işlerini büyüten Yakar, büyük baskı makinesiyle taleplere yetişmeye çalışıyor.

Esra Başak Yakar, AA muhabirine, bankacılığı bıraktıktan sonra bir süre çalışmadığını söyledi.

Bu süreçte ne yapabileceği konusunda çok düşündüğünü anlatan Yakar, "Bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Üretmeliyim, hem ekonomiye hem evime katkı sağlamalıyım hem de enerjik ve dinç olmalıyım. Çalıştıkça başarıyoruz, başardıkça mutlu oluyoruz. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle grafik tasarım öğrendim. Ardından tekstil ürünlerine merak sarmaya başladım." diye konuştu.

"EKONOMİYE DAHA FAZLA KATKI SAĞLAMAYA BAŞLADIM"

Daha sonra tasarımlarımı baskı haline getirme fikrinin ortaya çıktığını ifade eden Yakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremden kısa süre önce baskı makinesi aldım. Evimde yer yoktu. Yatak odasına bilgisayarımı, baskı makinemi kurdum. Önce sosyal medya hesapları üzerinden satış yapmaya başladım. Sonrasında işler ilerledi, firmalara işçi kıyafeti olarak devam etti. İş büyüdükçe yatak odasında sıkışmaya başladım. Balkondu, salondu derken yolum KAGİDEM'le kesişti. Koordinatörümüz Nihal hanım, bana bir yer vereceğini söyleyince fuara gidip bu makineyi aldım. KAGİDEM bünyesinde olmak bana iş kapılarını daha da çok açtı. Burada daha büyük bir makine gören insanlar hem size güven duyuyor hem de işleri daha rahat halledebiliyorsunuz. Bu sayede kadın girişimci olarak ekonomiye daha fazla katkı sağlamaya başladım ve şu anda gördüğünüz gibi bir atölye sahibiyim."

KAGİDEM Koordinatörü Nihal Paker Sabak da kadınların merkezlerinde aldıkları eğitimlerle hem öz güvenlerini ve motivasyonlarını atırdığını hem de vizyon kazandıklarını belirterek, Yakar'ın da bu eğitimleri verimli kullandığını kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bankacı girişimci
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