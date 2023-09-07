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Bankadan para çekenleri GPS ile takip edip gasp ettiler! Türk-Gürcistan uyruklu çeteye operasyon

07.09.2023 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bankadan para çekenleri gözetleyerek araçlarına GPS yerleştirip takip eden ve ardından gasp eden kişiler olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin çalışmaları sonucunda Türk ve Gürcistan uyruklu çete çökertildi. Çetenin daha önce İstanbul'da bir döviz bürosundan da yağma olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Bankadan para çekenleri GPS ile takip edip gasp ettiler! Türk-Gürcistan uyruklu çeteye operasyon

Ankara'da polise başvuran bir vatandaş,1 Eylül günü bankadan 10 bin 350 euro çektiğini, akaryakıt istasyonuna geldiğinde araçtan inen bir kişinin elindeki çantayı çekmeye çalıştığını, alamayınca araçtan inen ikinci şahsın kendisine yumruk atarak darbettiğini ve gasbedildiğini ifade ederek şikayetçi oldu.

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Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerin Gürcistan uyruklu olduğu ve mağdurları GPS takip cihazı takarak takip edip gaspı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

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DÖVİZ BÜROSUNU DA SOYMUŞLAR

Yapılan çalışmalarda; çetenin sürekli araç değiştirerek farklı istikametlerde izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, sahte pasaport çıkararak yurt dışına giriş çıkış yaptıkları tespit edilirken, 16 Ağustos günü İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir döviz bürosundan 34 bin 500 dolarlık yağma olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi.

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EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin, Ankara'dan Afyonkarahisar'a sonrasında da Antalya'ya kaçtıkları tespit edilmesi üzerine, Türk- Gürcistan uyruklu çete, eş zamanlı operasyonlarla çökertildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Ankara Gürcistan gasp çete

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