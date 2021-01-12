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Bankalar Bitcoin meselesine nasıl bakıyorlar?

12.01.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Bankalar Bitcoin meselesine nasıl bakıyorlar?

Bankalar Bitcoin alışverişi konusunda büyük kararlar almaya başladı. Özellikle İngiltere bu konuda çok büyük çalışmalar yapıyor. İşte konuyla alakalı merak edilen bütün detaylar.

İngiltere ve diğer ülkelerdeki bankalar, Bitcoin alışverişi için tavrını belli etmeye başladı. Özellikle Bitcoin gibi bir kripto para biriminin 41,500 dolar seviyelerine kadar çıkması bankaların kafasından soru işareti yaratıyordu. Ayrıca kripto para birimlerinin anonim olması bir diğer engelleyici unsurdu.

Herhangi bir yeni para birimi İlk çıktığında genellikle suç örgütleri tarafından kullanılır ya da kara para aklama konusunda bu tür yöntemler fazlasıyla tercih edilir. Bitcoin henüz çok yeni bir sistem olduğu için böyle bir dönemden geçiyor. Kripto para borsası şu anda kara para aklamak isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor.

Herhangi bir kripto para borsasında işlem yapmak istiyorsanız, buraya belirli miktarda para göndermeniz gerekiyor. Gönderdiğiniz para ile borsada çeşitli kriptolar alabilirsiniz. Bitcoin ya da Ethereum gibi kripto paraları seçmekte özgürsünüz. Fakat bunu yapabilmek için öncelikle bir banka hesabınızın olması gerekiyor.

BANKALARDAN KRİPTO PARA BORSALARINA YASAK

Yine aynı şekilde borsada kazandığınız kripto paraları çekebilmek için bir banka tercih etmeniz ve kullanmaya başlamanız gerekiyor. Aksi halde ne Bitcoin alabilir ne de satabilirsiniz. HSBC ve diğer bazı büyük İngiltere merkezli bankalar kripto para borsalarına gönderim yapılmasını yasakladı.

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Kripto para borsalarından para çekmek istediğinizde de yine aynı sorun ile karşılaşabilirsiniz. İngiltere bankaları henüz bu yeni para birimine sıcak bakamıyor. Muhtemelen başka bazı bankalar da böyle bir yasak getirebilir. Peki sizce bankalar tarafından alınan bu karar doğru mu? Kripto paralara haksızlık yapılıyor mu?

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aslında bankalar haklı, ee tabii bı tür ortamlara para yatırma ortamı sonuçta bankalardan geçiyor.. Ee tabii para, emtiya, vsvs vasfında olan her ticari para birimi sayılıyor, ee bu para ister kağıt olsun , ister digital olsun değerin kullanılacağı yerletde pek değişlik göstermiyor.. Bu birimlede eskisiden olduğu gibi hem yardım amaçlı yada kötü amaçlar içinde kullanılıabiliniyor..

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