Bankalar Bitcoin meselesine nasıl bakıyorlar?

İngiltere ve diğer ülkelerdeki bankalar, Bitcoin alışverişi için tavrını belli etmeye başladı. Özellikle Bitcoin gibi bir kripto para biriminin 41,500 dolar seviyelerine kadar çıkması bankaların kafasından soru işareti yaratıyordu. Ayrıca kripto para birimlerinin anonim olması bir diğer engelleyici unsurdu.

Herhangi bir yeni para birimi İlk çıktığında genellikle suç örgütleri tarafından kullanılır ya da kara para aklama konusunda bu tür yöntemler fazlasıyla tercih edilir. Bitcoin henüz çok yeni bir sistem olduğu için böyle bir dönemden geçiyor. Kripto para borsası şu anda kara para aklamak isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor.

Herhangi bir kripto para borsasında işlem yapmak istiyorsanız, buraya belirli miktarda para göndermeniz gerekiyor. Gönderdiğiniz para ile borsada çeşitli kriptolar alabilirsiniz. Bitcoin ya da Ethereum gibi kripto paraları seçmekte özgürsünüz. Fakat bunu yapabilmek için öncelikle bir banka hesabınızın olması gerekiyor.

BANKALARDAN KRİPTO PARA BORSALARINA YASAK

Yine aynı şekilde borsada kazandığınız kripto paraları çekebilmek için bir banka tercih etmeniz ve kullanmaya başlamanız gerekiyor. Aksi halde ne Bitcoin alabilir ne de satabilirsiniz. HSBC ve diğer bazı büyük İngiltere merkezli bankalar kripto para borsalarına gönderim yapılmasını yasakladı.