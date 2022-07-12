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Bankalar yarın açık mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

12.07.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar yarın açık mı sorusunun yanıtı işlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte 13-14 Temmuz tarihleri de idari izin olarak sayılmıştı. Borsaların açık olması durumunda çalışmak zorunda olan bankaların yarın mesai yapıp yapmayacakları araştırılıyor. Peki, bankalar yarın açık mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

Bankalar yarın açık mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

Bankalar yarın açık mı, 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu sorusunun yanıtı vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Borsaların yarın açılacak olmasıyla birlikte bankaların mesai saatleriyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Bayram tatili nedeniyle 13-14 Temmuz'un idari izin olarak sayılmasının ardından, bankaların yarın açık olup olmadığına yönelik araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki, bankalar yarın açık mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

BANKALAR YARIN AÇIK MI?

Borsa İstanbul'un çalışma saatleriyle aynı şekilde ilerleyen bankalar, borsaların yarın açık olacak olması sebebiyle çalışacak. 13-14 Temmuz tarihinde mesai yapacak olan bankalarda vatandaşlar özel işlerini halledebilecek.

Fakat 15 Temmuz'un Demokrasi ve Milli Birlik Günü olması nedeniyle resmi tatil olacak ve bankalar bu hafta sadece 13-14 Temmuz tarihlerinde mesai yapacak.

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