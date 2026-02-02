KADIN

Banyo giderinden gelen kötü kokuyu saniyeler içinde yok ediyor! Ustaların kullandığı basit yöntem

Banyodan gelen ağır kokuyu saniyeler içinde yok eden bu yöntem, ustaların sıkça kullandığı ama pek bilinmeyen basit bir detaya dayanıyor. Gider temizlemek için hatalı yöntemler ise kokunun kalıcı olmasına neden olabiliyor. İşte banyo ızgarasından gelen kötü kokunun kökünü kazıyan en etkili temizlik yöntemi.

Gökçen Kökden

Banyo giderinde biriken şampuan, saç teli ve sabun kalıntıları zamanla gideri tıkar ve geriye kötü koku bırakır. Bu kalıntılar gider borusunun iç yüzeyine tutunur. Yoğun kimyasal kullanımı ise borulara zarar verir.

Tesisatçıların uyguladığı bu yöntem ise hem giderdeki kötü kokuyu ortadan kaldırıyor hem de gider borularına zarar vermiyor. Üstelik şimdi bahsedeceğimiz malzemeler, her evde bulunuyor.

BANYO IZGARASINDAKİ KÖTÜ KOYUYA SON!

İlk olarak banyo ızgarasındaki kalıntıları temizleyin. Yarım su bardağı sıvı bulaşık deterjanını ızgaraya dökün. Ardından 2 litre sıcak suyu giderin üstüne yavaş bir şekilde dökmeye devam edin. Sıcak suyun kaynar olmamasına dikkat edin. Gideri yarım saat boyunca bu şekilde bekletin.

Yarım saat sonra soğuk suyla ızgara kısmını yıkayın. Bu uygulama gider borusunda takılan kalıntıları temizleyerek kötü koku gelmesinin önüne geçecektir.

