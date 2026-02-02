6 ayda 32 kilo verdi: Tek yaptığım şey bu şekilde yürümek oldu

Jessica isimli genç kadın, katı diyetler yerine hayatına kattığı tempolu yürüyüş sayesinde 6 ayda 32 kilo verdi. Kendisine hedef koyan Jessica, günlük 10 bin adımın üzerine çıktı. Düzenli yürüyüş sayesinde bambaşka biri olarak hayatına devam ediyor.

Yürüyüş sırasında motivasyonunu artırmak için müzik dinlediğini ve böylelikle temposunu artırdığını söylüyor. Zaman zaman podcast dinleyerek farklı rotalar deneyen kadın, bu yürüyüşleri hayatının bir parçası haline getirdi. Haftanın birkaç günü 15 bin adım yürümeye başladı.

Jessica günlük yürüyüş hedefinin yanı sıra beslenmesini de kontrollü bir şekilde sürdürdü. Genç kadın kilo vermesinin ardında yatan gerçeği şöyle açıklıyor: "Sadece ilk bir buçuk ayda yürüyüşü de eklediğinizde, diyetinizi gerçekten değiştirmeseniz bile yedi kilo verirsiniz. Birçok insan egzersizi sevmez. Egzersizin acı vermesi gerektiğini öğrendiler. Ancak bu konuda tamamen farklı bir bakış açımız var ve artık egzersizin keyifli olması gerektiğini düşünüyoruz. İlginizi çeken bir şey bulursanız, ona devam etme olasılığınız daha yüksektir."

Uzmanlara göre kilo kaybında sürdürülebilirliğin anahtarı, zorlayıcı programlar yerine günlük hayata kolayca entegre edilebilen yürüyüş alışkanlıkları oluşturmak. Bu doğrultuda önerilen haftalık yürüyüş planı, egzersizi keyifli hale getirerek devamlılığı hedefliyor.

Haftanın ilk günlerinde tempo düşük tutuluyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri günde 8–10 bin adım, rahat bir tempoda yürüyüş öneriliyor. Bu yürüyüşlerin tek seferde yapılması şart değil; gün içine yayılarak da tamamlanabiliyor.

Perşembe ve cuma günleri, alışkanlığı güçlendirmek için adım sayısı 12–15 bine çıkarılıyor. Bu aşamada tempoyu biraz artırmak ya da kısa süreli yokuşlu parkurlar eklemek, kalori yakımını destekliyor.

Hafta sonu ise hedef, yürüyüşü bir zorunluluk değil keyifli bir aktiviteye dönüştürmek. Uzmanlar, açık havada yapılan uzun ama rahat tempolu yürüyüşlerin hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağladığını belirtiyor. Cumartesi veya pazar günlerinden birinde 15 bin adım, diğer gün ise isteğe bağlı daha kısa bir yürüyüş yeterli görülüyor.