Banyo temizliği hiç olmadığı kadar kolay! Küvet ve duşakabin için...

Klozet temizliği için en güzel yardımcınız çamaşır suyudur. Klozete çamaşır suyu dökerek bir bez yardımıyla her yerini güzelce temizlemelisiniz. Klozet fırçanızı da çamaşır suyu ilave ettiğiniz su dolu bir kabın içinde yarım saat bekletmeniz mükemmel olacaktır. Bu işlemi her gün yapmaya özen gösterirseniz sağlığınızı tehdit eden bütün bakterileri ortadan kaldırabilirsiniz.

Banyo evinizin en çok temiz tutmanız gereken yeridir. Çok nemli olduğu için de temizliği çoğu zaman başınıza dert olur. Fazla nemden dolayı banyonuzda küf problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca bolca da mikrop barındıran bir alandır. Üstelik bu mikroplar yine nemin etkisiyle çabuk çoğalırlar. Bu nedenle banyoyu dezenfekte etmek ve derinlemesine temizlemek önemlidir.

LAVABO DA TAM BİR BAKTERİ YUVASI

Lavabo temizliğiniz için süper bir ikili mevcut. Sirke ve su. Lavabonuzda sirke ve su ile temizlik yaptığınızda hem mikroplar yok olacak, hem de lavabo eskisinden daha parlak ve temiz görünecek.

KÜVET VE DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ İÇİN: KREM TEMİZLEYİCİ

Küvet ve duşakabine döktüğünüz krem temizleyiciyi bir süre beklemeye bırakmalısınız. Beklettikten sonra iyice ovarak lekeleri çıkarabilir ve dezenfekte olmasını sağlayabilirsiniz. Ardından sıcak su ile temizleyerek küvet ve duşakabininizi arındırabilirsiniz. Duşakabin camlarınızı parlatmak için ise en doğal çözüm limondur. Kireç çözücü özelliği sayesinde camlar mükemmel şekilde parlayacaktır.

DUŞ BAŞLIĞINDA OLUŞAN KİREÇ VE PASI ÇÖZÜN

Bir poşete ılık su ve sirke koyarak duş başlığını da içine yerleştirerek ağzını kapatabilirsiniz. 15 dakika beklemeniz, bütün kireç ve pasın ortadan kaybolması için yeterli olacaktır.

FAYANSLAR KORKULU RÜYANIZ OLMASIN

Banyonuzdaki fayanslar ve aralarındaki derzlerin temizliği için en güzel yöntem bir diş fırçasını çamaşır suyuna batırarak derzleri beyazlatmaktır. Arap sabunu, sirke, soda, karbonat gibi malzemelerle de istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.

ÇÖP KOVASINI İHMAL ETMEYİN

Çöp kovanızın için torba kullansanız bile kovanızı dezenfekte etmeli ve yıkamalısınız. Çöp kovanızın temizliğinde bulaşık deterjanından yardım alabilirsiniz. Suyla karıştıracağınız bulaşık deterjanı ve bir sünger yardımıyla çöp kovanızın her yerini tertemiz yapabilirsiniz.

