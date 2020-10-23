KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Banyo temizliği hiç olmadığı kadar kolay! Küvet ve duşakabin için...

Banyo temizliği hiç olmadığı kadar kolay! Küvet ve duşakabin için...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Banyo temizliğinde klozet, lavabo, küvet, duşakabin, fayanslar ve çöp kutusuna kadar her ayrıntıyla ilgilenmek gerekir. Sirke ve karbonat gibi doğal ürünlerin mucizelerinden yararlanabilirsiniz. Çamaşır suyu gibi kesin çözümlere de ihtiyacınız olacak.

Banyo temizliği hiç olmadığı kadar kolay! Küvet ve duşakabin için...

Banyo evinizin en çok temiz tutmanız gereken yeridir. Çok nemli olduğu için de temizliği çoğu zaman başınıza dert olur. Fazla nemden dolayı banyonuzda küf problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca bolca da mikrop barındıran bir alandır. Üstelik bu mikroplar yine nemin etkisiyle çabuk çoğalırlar. Bu nedenle banyoyu dezenfekte etmek ve derinlemesine temizlemek önemlidir.

TEMİZLİĞİN UZUN SÜRELİ OLMASI İÇİN...

Banyonuzu pırıl pırıl yaptıktan sonra banyonuzun kirlenmesini ve mikropların tekrar etrafı sarmasını istemezsiniz, değil mi? Temizliğinizin uzun süreli olmasını arzu ediyorsanız banyonuzu sık sık havalandırın. Banyo havasının sürekli yenilenmesi temizlik hissini kalıcı kılacaktır.

Peki, banyoda derinlemesine temizlik nasıl yapılır? İşte size banyolarınıza açtığınız savaşı kazandıracak pratik bilgiler...

BANYO TEMİZLİĞİNİN EN CAN ALICI NOKTASI: KLOZET

Klozet temizliği için en güzel yardımcınız çamaşır suyudur. Klozete çamaşır suyu dökerek bir bez yardımıyla her yerini güzelce temizlemelisiniz. Klozet fırçanızı da çamaşır suyu ilave ettiğiniz su dolu bir kabın içinde yarım saat bekletmeniz mükemmel olacaktır. Bu işlemi her gün yapmaya özen gösterirseniz sağlığınızı tehdit eden bütün bakterileri ortadan kaldırabilirsiniz.

LAVABO DA TAM BİR BAKTERİ YUVASI

Lavabo temizliğiniz için süper bir ikili mevcut. Sirke ve su. Lavabonuzda sirke ve su ile temizlik yaptığınızda hem mikroplar yok olacak, hem de lavabo eskisinden daha parlak ve temiz görünecek.

KÜVET VE DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ İÇİN: KREM TEMİZLEYİCİ

Küvet ve duşakabine döktüğünüz krem temizleyiciyi bir süre beklemeye bırakmalısınız. Beklettikten sonra iyice ovarak lekeleri çıkarabilir ve dezenfekte olmasını sağlayabilirsiniz. Ardından sıcak su ile temizleyerek küvet ve duşakabininizi arındırabilirsiniz. Duşakabin camlarınızı parlatmak için ise en doğal çözüm limondur. Kireç çözücü özelliği sayesinde camlar mükemmel şekilde parlayacaktır.

DUŞ BAŞLIĞINDA OLUŞAN KİREÇ VE PASI ÇÖZÜN

Bir poşete ılık su ve sirke koyarak duş başlığını da içine yerleştirerek ağzını kapatabilirsiniz. 15 dakika beklemeniz, bütün kireç ve pasın ortadan kaybolması için yeterli olacaktır.

FAYANSLAR KORKULU RÜYANIZ OLMASIN

Banyonuzdaki fayanslar ve aralarındaki derzlerin temizliği için en güzel yöntem bir diş fırçasını çamaşır suyuna batırarak derzleri beyazlatmaktır. Arap sabunu, sirke, soda, karbonat gibi malzemelerle de istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.

ÇÖP KOVASINI İHMAL ETMEYİN

Çöp kovanızın için torba kullansanız bile kovanızı dezenfekte etmeli ve yıkamalısınız. Çöp kovanızın temizliğinde bulaşık deterjanından yardım alabilirsiniz. Suyla karıştıracağınız bulaşık deterjanı ve bir sünger yardımıyla çöp kovanızın her yerini tertemiz yapabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Mum Çiçeği bakımı nasıl yapılır? Mum Çiçeği bakımı nasıl yapılır?
Aslan Burcu Ekim aylık burç yorumu (2020)Aslan Burcu Ekim aylık burç yorumu (2020)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Efsanelere inanmayı bırakın!
Efsanelere inanmayı bırakın!
Ünlü isim de böyle doğum yaptı! İşte merak edilenler
Ünlü isim de böyle doğum yaptı! İşte merak edilenler
Boşuna para verdik! Hiç yararı yokmuş
Boşuna para verdik! Hiç yararı yokmuş
Sararan perdeleri kar gibi beyazlatıyor! Soda, şeker ve...
Sararan perdeleri kar gibi beyazlatıyor! Soda, şeker ve...
İlginizi Çekebilir
Kışa ön hazırlık... Evde spor nasıl yapılır?
Kışa ön hazırlık... Evde spor nasıl yapılır?
Kokuyu da gideriyor, lekeyi de!
Kokuyu da gideriyor, lekeyi de!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
Temizlik yaparken bez sıkmayın! Doktorlar nedenini açıkladı
Temizlik yaparken bez sıkmayın! Doktorlar nedenini açıkladı
Her evde var ama bu şekilde kullanmak kimsenin aklına gelmiyor
Her evde var ama bu şekilde kullanmak kimsenin aklına gelmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sararan perdeleri kar gibi beyazlatıyor! Soda, şeker ve...
Sararan perdeleri kar gibi beyazlatıyor! Soda, şeker ve...
Evde doğal gül suyu nasıl yapılır?
Evde doğal gül suyu nasıl yapılır?
Mum Çiçeği nedir? Mum Çiçeği bakımı nasıl yapılır?
Mum Çiçeği bakımı nasıl yapılır?
Hep elimizin altında! Temizlik bezlerindeki korkutan tehlike...
Hep elimizin altında! Temizlik bezlerindeki korkutan tehlike...
Kırışıklıklar için buz, solmuş kıyafet için tuz! Paranız cebinizde kalacak
Paranız cebinizde kalacak! Tuz bakın hangi sorunu çözüyor
Kimyasal ürünlere veda! Yüzeyler için kendi doğal temizleyicinizi hazırlayın
Kimyasal ürünlere veda! Yüzeyler için kendi doğal temizleyicinizi hazırlayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.