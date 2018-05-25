Banyo topu nasıl yapılır?

Daha önce hiç banyo bombasını duymuş muydunuz? Diğer adı banyo topu olan renkli ve güzel kokulu olan bu top şeklindeki esanslar banyo zevkinizi arttıracak. Suyla buluştuğu anda rengini suya veren banyo topları içerisine koyulan esanslarla da dinlendirici etkide bulunur. Özellikle son dönemde dünyada çok ünlenen banyo toplarını cüzi bir miktara alabilirsiniz. Fakat cildinizi sizden başka kimse tanıyamaz. Size hangi yağların iyi geldiğini, hangi kokuların yakıştığını ancak siz bilebilirsiniz. Bu nedenle evde kolayca banyo topu hazırlayabilir, daha uzun süren banyolara merhaba diyebilirsiniz.

Malzemelerinizi zevkinize göre düzenleyin

Banyo bombalarının sadece eğlendirici yönü yoktur aynı zamanda içeriği sayesinde dinlendirici yönü de bulunmaktadır. Malzeme seçimi yaparken tuz ve yağlar haricinde ek malzemeleri kendiniz belirleyebilirsiniz. İnce çekilmiş limon tuzu (sitrik asit), karbonat, zeytinyağı, soda, su, kalıp gibi malzemeler sizin ana malzemeleriniz. İlaveleri siz kendiniz

belirleyeceksiniz.