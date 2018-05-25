Banyo topu nasıl yapılır?

Daha önce hiç banyo bombasını duymuş muydunuz? Diğer adı banyo topu olan renkli ve güzel kokulu olan bu top şeklindeki esanslar banyo zevkinizi arttıracak. Suyla buluştuğu anda rengini suya veren banyo topları içerisine koyulan esanslarla da dinlendirici etkide bulunur. Özellikle son dönemde dünyada çok ünlenen banyo toplarını cüzi bir miktara alabilirsiniz. Fakat cildinizi sizden başka kimse tanıyamaz. Size hangi yağların iyi geldiğini, hangi kokuların yakıştığını ancak siz bilebilirsiniz. Bu nedenle evde kolayca banyo topu hazırlayabilir, daha uzun süren banyolara merhaba diyebilirsiniz.
Malzemelerinizi zevkinize göre düzenleyin
Banyo bombalarının sadece eğlendirici yönü yoktur aynı zamanda içeriği sayesinde dinlendirici yönü de bulunmaktadır. Malzeme seçimi yaparken tuz ve yağlar haricinde ek malzemeleri kendiniz belirleyebilirsiniz. İnce çekilmiş limon tuzu (sitrik asit), karbonat, zeytinyağı, soda, su, kalıp gibi malzemeler sizin ana malzemeleriniz. İlaveleri siz kendiniz
belirleyeceksiniz.
İstediğiniz renkte bir gıda boyası belirleyin. Kokusuna ve zevkinize göre içine katılacak yağı seçin. Lavanta, kayısı, badem, argan gibi yağlar olabilir.
Evde banyo bombası yapılışı
Geniş bir kasede 4 yemek kaşığı sodayı, 2 yemek kaşığı limon tuzunu ve mısır nişastasını karıştırın. Daha sonra üzerine istediğiniz yağlardan damlatın. Mesela lavanta, kayısı, badem gibi. Kokunun yoğunluğunun ne kadar sert olmasını istiyorsanız o kadar damlatmalısınız. Ortalama bir tarifte 10 damla yeterlidir.
1 yemek kaşığı zeytinyağını ve seçtiğiniz renkteki gıda boyasını üzerine ekleyin. Karışımın birbirine yapışmasına dikkat edin. Karışım birbirine tam olarak yapışmamışsa bir sprey şişesine su doldurun ve karışıma takviye edin.
Hangi şekili vermek istiyorsanız kalıbınızı ona göre seçin. Seçtiğin kalıbınızı doldurun, ardından çıkartın ve birkaç gün bekletin bu süreç sertleşmesini sağlayacak. Artık banyo bombalarınız hazır!
Alternatif yöntemler deneyin
Mısır nişastası yerine karbonat kullanabilirsiniz. İsterseniz her ikisinden de eşit miktarda
kullanabilirsiniz.
Limon tuzunu çekilmiş bir şekilde bulamazsanız kendiniz blender ile çekebilirsiniz. Karışıma daha dinledirici bir etki katmak istiyorsanız aynı oranda deniz tuzu eklebilirsiniz. Banyo bombalarınıza kurutulmuş bitkiler ekleyerek daha yoğun bir koku ve şık bir görüntü elde edebilirsiniz.
Daha kabarık bir etki istiyorsanız içerisine kabartma tozu ekleyebilirsiniz.
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