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Banyoda herkesin kullandığı bu eşya hastalık yapıyor

Banyoda en sık kullanılan eşyalardan biri olan el havluları, sanıldığından çok daha hızlı bakteri biriktirebiliyor. Uzmanlar, hijyenin korunması için el havlularının düzenli aralıklarla yıkanması gerektiğini belirtiyor.

Banyoda herkesin kullandığı bu eşya hastalık yapıyor
Nilgün Arabacı

Ellerimizi yıkadıktan sonra kurulandığımız el havluları, gün içinde birçok kez kullanıldığı için bakteri ve diğer mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Özellikle nemli banyolarda uzun süre asılı kalan havlular, hijyen açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, el havlularını yalnızca kirlendiğinde değil, belirli aralıklarla yıkamanın önemine dikkat çekiyor.

EL HAVLUSU EN SIKLIKLA YIKANMALI?

Uzmanların genel tavsiyesi, banyo el havlularının her 2-3 günde bir, yoğun kullanılan evlerde ise her 1-2 günde bir yıkanması yönünde. Havlunun sık kullanılması ve tam olarak kurumaması, bakteri çoğalmasını hızlandırabiliyor.

Evde hasta biri bulunuyorsa, küçük çocuklar ya da bağışıklık sistemi zayıf bireyler yaşıyorsa el havlularının daha sık değiştirilmesi öneriliyor.

NEDEN BU KADAR SIK YIKANMALI?

Uzmanlara göre el havluları zamanla:

Ciltteki ölü deri hücrelerini,
Vücut yağlarını,
Sabun kalıntılarını,
Bakteri ve virüsleri

bünyesinde biriktirebiliyor. Nemli ortam da mikroorganizmaların çoğalmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle temiz elleri kirli bir havluyla kurulamak, hijyen açısından istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor.

EL HAVLULARINI DAHA HİJYENİK KULLANMANIN YOLLARI

Uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:

Havlunun her kullanımdan sonra tamamen açılarak kurumasını sağlayın.
Banyoda iyi bir havalandırma sağlayın.
Çamaşır makinesini aşırı doldurmadan, havluları yeterli su ve deterjanla yıkayın.
Kumaş yumuşatıcısını sık kullanmaktan kaçının; çünkü havluların su emiciliğini azaltabilir.
Banyo havlusu ile karıştırmayın

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Anahtar Kelimeler:
banyo
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