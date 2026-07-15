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Yılın geri kalanını keyifle geçirecek 4 burç: 8 yıllık zorlu dönem sona eriyor

Son yıllarda aşk, kariyer ve maddi konularda peş peşe zorluk yaşayan bazı burçlar için 2026'nın ikinci yarısıyla birlikte yeni bir sayfa açılıyor. Astrolog Amy Demure'e göre dört burç, yıllardır süren zorlu döngüleri geride bırakarak daha huzurlu bir döneme adım atacak.

Yılın geri kalanını keyifle geçirecek 4 burç: 8 yıllık zorlu dönem sona eriyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Son yıllarda "Artık yeter" dedirten olaylar peşinizi bırakmıyorsa yalnız değilsiniz. Kimi burçlar aşk hayatında hayal kırıklıkları yaşarken kimileri kariyerinde istediği çıkışı yakalayamadı, kimileri ise maddi sorunlarla mücadele etti. Ancak astrolog Amy Demure'e göre 2026'nın ikinci yarısı dört burç için adeta yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Yıllardır süren zorlu döngülerin sona ereceğini söyleyen Demure' ye göre hayatı değişecek 4 burç:

Yılın geri kalanını keyifle geçirecek 4 burç: 8 yıllık zorlu dönem sona eriyor 1

BOĞA BURCU

Astrolog Amy Demure'e göre 2018'den bu yana Boğa burcunu etkileyen Uranüs transiti, aşk hayatından kariyere, maddi konulardan özel yaşama kadar birçok alanda beklenmedik gelişmelere neden oldu.

Bu süreçte ayrılıklar, toksik ilişkiler, iş değişiklikleri ve maddi sıkıntılar yaşayan Boğalar için bu dönem artık sona eriyor. Demure, 2026'nın ikinci yarısıyla birlikte Boğa burçlarının daha istikrarlı, huzurlu ve başarılı bir döneme gireceğini belirtiyor. Uranüs'ün İkizler burcuna geçişi ve Jüpiter'in Aslan burcundaki etkisiyle uzun süredir beklenen fırsatların kapısı aralanabilir.

Yılın geri kalanını keyifle geçirecek 4 burç: 8 yıllık zorlu dönem sona eriyor 2

AKREP BURCU

Son yıllarda ilişkiler konusunda hayal kırıklıkları yaşayan Akrep burçları için de olumlu gelişmeler kapıda.

Astroloğa göre sürekli yanlış kişilerle karşılaşan, ani ayrılıklar yaşayan ve duygusal olarak yıpranan Akrepler, artık çok daha sağlıklı ilişkiler kurabilecek. Jüpiter'in Aslan burcundaki konumu sayesinde aşk konusunda şanslarının artacağı ve gerçek mutluluğu yakalama ihtimallerinin güçleneceği ifade ediliyor.

Yılın geri kalanını keyifle geçirecek 4 burç: 8 yıllık zorlu dönem sona eriyor 3

KOVA BURCU

Kova burçları için son sekiz yıl güven sorunları ve hayal kırıklıklarıyla geçti. Güvendikleri kişiler tarafından aldatılmak, verilen sözlerin tutulmaması ve dostluklarda yaşanan kırgınlıklar bu döneme damga vurdu.

Amy Demure'e göre artık bu döngü sona eriyor. Özellikle sosyal çevrede önemli değişimler yaşanırken, Kova burçlarının hayatına daha güvenilir, sadık ve destekleyici insanlar girebilir. Bu değişim sayesinde kendilerini çok daha huzurlu hissedebilirler.

Yılın geri kalanını keyifle geçirecek 4 burç: 8 yıllık zorlu dönem sona eriyor 4

ASLAN BURCU

Aslan burçları ise özellikle kariyer ve finans alanında uzun süredir mücadele veriyor. İstediği noktaya ulaşmakta zorlanan, iş değişiklikleri yaşayan ya da maddi baskılar hisseden Aslanlar için 2026'nın ikinci yarısı yeni fırsatlar getirebilir.

Astrolog Amy Demure, Uranüs'ün Boğa burcundaki etkisinin Aslanların kariyer yolculuğunu uzun süre zorlaştırdığını ancak bu dönemin artık geride kaldığını söylüyor. Önümüzdeki aylarda kariyer hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracak gelişmeler yaşanabileceği ve maddi anlamda daha rahat bir sürece girilebileceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akrep aslan Boğa burç kova
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