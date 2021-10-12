Banyoda SPA ortamı yaratmanızı sağlayacak en güzel ürünler

SPA; aromatik yağları, doğal taşları ve suyu masaj ile birleştirerek bedensel gerginliğin giderilmesini sağlıyor. Böyle bir konfor atmosferini birkaç küçük ürünle eve taşımak çok kolay. Banyonuzda size kendinizi iyi hissettirecek bir SPA atmosferini yaratarak günün yorgunluğunu atmaya hazır mısınız? Sizin için banyonuzu SPA'ya dönüştürecek en güzel ürünleri araştırdık. Gelin, birlikte inceleyelim.

Küvet Rafından Faydalanın

SPA keyfi için yanınıza mutlaka içmekten keyif aldığınız bir içeceğinizi, müziği ayarlamak için telefonunuzu ve okumak için kitabınızı almalısınız. Peki bunları nereye koyacaksınız? Tabii ki küvet rafına. Banyo malzemelerini de bu rafa yerleştirerek SPA keyfini uzatabilirsiniz. Neme daha uzun süre dayanabilmesi için bambu gibi doğal malzemelerden üretilmiş rafları tercih edebilirsiniz. SoBuy markalı bambu banyo rafı, estetik duruşunun yanı sıra doğallığı da banyonuza taşımaya yardım ediyor. Dikdörtgen yapısı ve uygun boyutlarıyla kullanım kolaylığı sunan ürünün içine dilerseniz düz bir raf da yerleştirebilirsiniz.

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Mutlaka Küvetiniz Olmalı

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Eşsiz bir evde SPA deneyimi için mutlaka banyonuzda küvet olmalı. Eğer yoksa uygun bir alan açmalı ve banyonuzu yeniden tasarlamalısınız. Jakuzili küvetleri tercih edebileceğiniz gibi ayaklı ya da panelli ürünleri de kullanabilirsiniz. Önemli olan banyonuzun boyutu. Eğer banyonuz genişse, Hydrocabin Hidromasajlı Akrilik Küvet sizin için iyi bir tercih olacaktır. Basınçlı su ile masaj yapan ürün, SPA etkisini arttırarak günün yorgunluğunu atmanıza yardım ediyor. İdeal ölçüleri ile konforlu bir banyo keyfi sunuyor. Şık görüntüsü sayesinde banyonuzla mükemmel bir uyum yakalamanızı sağlıyor.

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Bitkilerle Banyonuza Renk Katın

Bitkiler ortam enerjisini bir anda değiştirme gücüne sahip. Banyonuzun atmosferini değiştirerek SPA ortamına dönüştürmek istiyorsanız mutlaka banyonuzu bitkilere açmalısınız. Nemli ortamı seven, banyoda kolaylıkla yetiştirebileceğiniz bitkilerle egzotik bir hava yaratmanız mümkün. Eğer banyonuz düşük ışık alıyorsa deve tabanı tam olarak aradığınız bitki. Yüksek neme dayanıklı olan bu ikonik yapraklı bitki, banyonuzun havasını bir anda değiştirecek. Üstelik deve tabanının bakımı da çok kolay. Gübreli bir toprak ve geniş saksı isteyen bitki 3-4 metre kadar uzayabildiği için budanabilir. Eğer budarsanız gövdesini genişletip yaprak boyunu büyütebilirsiniz. Nemi çok seven bitkiyi toprağı kuramadan sulamanız yeterli. Doğrudan güneş ışığı almadığı nemli bir ortamda oldukça mutlu olacaktır. Bu özelliği de onu banyonuzun baş köşesine yerleştirmeye yeter.

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Kokulu Mumlardan Destek Alın

Mum ışığının dinlendirici etkisini banyonuza taşıyarak SPA etkisini arttırabilirsiniz. Kokulu mum tercih ederek büyüleyici bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Organik mum ile bu büyülü atmosferi sağlıklı hale getirebilirsiniz. Nil Mum Aromaterapi Arınma Mumu, dinginlik ve huzur veriyor. Ada çayı yaprakları ve üzerlik otu ile üretilen ürüne ada çayı aromaterapi yağı eklendiğinden etkisi daha fazla. Soya ve bambu fitili sayesinde %100 doğal. Bambu fitil, soya içinde daha çok erime yaparak aromaterapi özelliğinin daha fazla dağılmasını sağlıyor. Mumun yanması esnasında içinde bulunan üzerlik otu ve ada çayı yapraklarının yanmasında da hiçbir sakınca bulunmuyor.

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Ayarlanabilir Işıklandırma ile Konforu Arttırın

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İçinde bulunduğunuz ruh haline göre ayarlayabileceğiniz ışıklandırma ürünlerini kullanarak banyo keyfini arttırabilirsiniz. İsterseniz loş bir ortam yaratarak gözleriniz için dinlendirici bir ışıklandırma seçebilirsiniz. Tapo L510E ile bu ortamı yakalamak çok kolay. Akıllı telefonunuzla rahatça kontrol edebileceğiniz ürün, aynı zamanda sesli asistan ile de çalışıyor. Bu sayede modunuza göre ışığı kolayca yönlendirebiliyorsunuz. Enerji tasarrufu sağlayan Tapo L510E, ışığı saat diliminize göre ayarlamanıza da fırsat tanıyor. Taşınabilir olması ise banyo dışında istediğiniz alanda kullanabilmenizi sağlıyor. Bu Wi-Fi ampul, evinizi akıllı eve çevirirken banyonuzda SPA atmosferi yaratmanıza da yardım ediyor.

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Banyo Topları ile Keyfi Katlayın

Keyifli bir banyo deneyimi için hoş kokulara da yer vermelisiniz. SPA etkisini almak için ise hoş kokuların yanı sıra rahatlatıcı, cildi nemlendirip yumuşatan etkilerin de olması gerekir. Bu noktada banyo topları iyi birer tercih olacaktır. Organique Banyo Topu Orkide; paraben, silikon, vazelin, SLS, formaldedit, SLES, parafin yağları ve ALS içermeyen formüle sahip. Ayrıca ürün hayvanlar üzerinde test edilmiyor. Hoş kokusu, bitki ve çiçeklerle zenginleştirilmiş esansları ve yağları ile vücutta aromaterapi etkisi sağlıyor. Böylece vücudun dinlenmesine ve cildin nemlenmesine yardımcı oluyor. Ürün iki kere kullanılabiliyor.

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Müzik Olmadan SPA Olmaz

İstediğiniz SPA atmosferini yakalamanız için harika müzikleri banyonuza taşımanız gerekiyor. Banyoda kullanmaya uygun, su geçirmez bir bluetooth hoparlör ile bu ortamı kolayca yaratabilirsiniz. Xiaomi Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör banyoda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. 13 saat çalma süresi olan Xiaomi Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, akıllı telefon ve tabletler ile kontrol edilebiliyor. Normal ve derin olmak üzere çift ses moduna sahip olan ürün, ruh halinize göre müzik dinleme keyfini yaşamanıza yardım ediyor. Ayrıca maksimum 16W çıkış gücü ile yüksek ses kalitesi sunuyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Küvet Yastığı ile Keyif Süresini Uzatın

Küvet içinde geçireceğiniz zamanı uzatmak için rahat hissetmelisiniz. Küvetin sert kenarına başınızı uzun süre koymanız mümkün değil. SPA keyfini uzun süre yaşamak için mutlaka bir küvet yastığınız olmalı. Relaxday Küvet Yastığı, yumuşak dokusu ile ihtiyacınız olan boyun desteğini sağlıyor. Özel yapısı boynunuzu gerginleştirerek rahatlamasına yardım ediyor. 8 adet vantuzu sayesinde küvete sıkıca tutunuyor ve kaymıyor. Bu sayede konforlu bir kullanım sunuyor. Ayrıca saçlarınızı kuru tutmak isterseniz Relaxday Küvet Yastığı esnek yapısı ile size yardımcı olarak saçlarınızın kuru kalmasını da sağlıyor.

Ürün detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Bornozu Unutmayalım

Yumuşak, doğal ve kaliteli banyo havluları SPA deneyiminin vazgeçilmez parçasıdır. Banyo ve saç havlusunun yanı sıra mutlaka konforlu bir kullanım sunan bornoza sahip olmalısınız. Küvetten çıktıktan sonra yumuşacık bir bornozla kendinizi sarmalamak, SPA deneyiminden aldığınız hazzı daha da arttıracaktır. Bu konforu yaşamak için Özenev İki Parça Kapüşonlu Aile Bornozu setini tercih edebilirsiniz. %100 pamuk olan ürün, güçlü ve hızlı su emici yapıya sahip. Dolgun, yumuşak ve cilde dost yapısı ise teninize nazikçe dokunuyor.

Ürün hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Banyo Paspası ile Son Dokunuşu Yapın

SPA sonrası rahatlamış bedeninizi hayal edin. Küvetten çıkıyorsunuz ve çıplak ayaklarınızı yerde yumuşacık bir paspas karşılıyor. Ne kadar keyifli, değil mi? Bu konforu Aylem Home Beyaz Pelüş Kaymaz Taban 2'li Banyo Paspas Takımı ile yakalayabilirsiniz. Ürün yüksek yumuşak hissinin yanı sıra leke tutmama özelliğine sahip. Bu sayede rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Kaymaz tabanı, sizi ıslak zemine bağlı kaymalara karşı koruyor. Tamamen antibakteriyel ve antialerjik olan ürünü temizlemek de oldukça kolay. 30 derecede, çamaşır makinesinin hassas programını kullanarak yıkayabilirsiniz.

Ürün detayları için burayı tıklayabilirsiniz.

