Banyodaki aynanın buharlaşmasını önleyen yöntem! Mutlaka deneyin

Banyo aynasının buharlaşmasını önlemek bu tarif ile mümkün olacak. Duş aldıktan sonra bile aynada buhar oluşmasını istemiyorsanız şimdi bahsedeceğimiz bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

Bir bardak sıcak su

Bir yemek kaşığı sirke

Küçük sprey şişesi

Huni

Penye bez

YAPILIŞI

Suyu kaynatın. Ardından bir kabın içine koyun. Üzerine sirkeyi ilave edin.

Karışım oda sıcaklığına geldiğinde huni yardımıyla sprey şişenin içine boşaltın.

Aynaya bu karışımı püskürtün. Ardından penye bezle aynayı silin.

İki haftada bir kez bu işlemi uygulayın. Göreceksiniz aynalarınız banyo sonrası bile buharlaşmayacaklar.



