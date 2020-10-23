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Banyodaki aynanın buharlaşmasını önleyen yöntem! Mutlaka deneyin

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Banyodaki aynalar duş alındıktan sonra hemen buharlaşır ve kuruduktan sonra bölgesel lekelenmeler kalır. Oldukça sinir bozucu olan bu durum banyonun temizliğine de gölge düşürür. Peki aynanın buharlaşmasının önüne nasıl geçeceğiz?

Banyodaki aynanın buharlaşmasını önleyen yöntem! Mutlaka deneyin

Banyo aynasının buharlaşmasını önlemek bu tarif ile mümkün olacak. Duş aldıktan sonra bile aynada buhar oluşmasını istemiyorsanız şimdi bahsedeceğimiz bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

Bir bardak sıcak su
Bir yemek kaşığı sirke
Küçük sprey şişesi
Huni
Penye bez

YAPILIŞI

Suyu kaynatın. Ardından bir kabın içine koyun. Üzerine sirkeyi ilave edin.
Karışım oda sıcaklığına geldiğinde huni yardımıyla sprey şişenin içine boşaltın.
Aynaya bu karışımı püskürtün. Ardından penye bezle aynayı silin.
İki haftada bir kez bu işlemi uygulayın. Göreceksiniz aynalarınız banyo sonrası bile buharlaşmayacaklar.

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