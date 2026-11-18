Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kaloriferlerin yeniden yakılmasıyla birlikte pek çok kişi cildinin her zamankinden daha kuru, gergin ve hassas hale geldiğini fark ediyor. Bu durumu yalnızca soğuk havalara bağlamak kolay olsa da günlük cilt bakım rutininde yapılan bazı yaygın hatalar mevcut tabloyu daha da ağırlaştırabiliyor.

Superdrug Baş Eczacısı Rachel Jones, kış aylarında cildin neden zorlandığını, belirtileri kötüleştiren alışkanlıkları ve ciltteki değişimlerin ne zaman daha ciddi bir sağlık sorununa işaret edebileceğini açıkladı.

DUŞ SUYUNUN SICAKLIĞINI ARTIRMAK CİLDİ KURUTUYOR

Dışarısı dondurucu soğukken ısınmak için uzun ve sıcak bir duş almanın son derece cazip göründüğünü belirten Rachel Jones, çok sıcak suyun cildi koruyan ve nemi hapseden doğal yağları yok ettiğini vurguladı. Jones, "Bu durum özellikle egzama gibi rahatsızlıklara yatkın kişilerde ciltte gerginlik, kuruluk ve kaşıntıya yol açabilir" dedi.

Soğuk aylarda cilt bariyerini korumak için ılık suya geçiş yapılmasını ve duş sürelerinin kısa tutulmasını öneren Jones, cilt henüz hafif nemliyken kokusuz bir nemlendirici uygulanmasının nemi hapsetmeye yardımcı olacağını ifade etti.

DAHA FAZLA PEELİNG YAPMAK PUL PUL DÖKÜLMEYİ ARTIRABİLİR

Cilt kuru veya pul pul görünmeye başladığında pürüzsüzleştirmek amacıyla peeling ürünlerine ya da daha güçlü içeriklere yönelmenin yaygın bir hata olduğuna dikkat çeken Jones, aşırı peelingin cilt bariyerine zarar vererek kuruluk, kızarıklık ve hassasiyeti artırdığını söyledi.

Hem fiziksel tanecikli peelinglerin hem de kimyasal eksfoliyanların çok sık kullanıldığında tahrişe neden olabileceğini belirten uzman eczacı, şu tavsiyelerde bulundu: "Cildiniz hassaslaşıyorsa peeling sıklığını azaltarak nazik temizleme ve nemlendirmeye odaklanın. Seramid, gliserin ve hyalüronik asit içeren ürünler nem dengesini ve cildin doğal koruyucu bariyerini destekleyecektir."

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ CİLTTE GERGİNLİK YARATIYOR

Kış aylarında evleri sıcak tutan merkezi ısıtma sistemlerinin iç mekan havasını kurutarak ciltteki nem kaybını artırdığını aktaran Jones, bu etkinin özellikle sıcaklık değişimlerine sıkça maruz kalan yüz, eller ve dudaklarda belirginleştiğini kaydetti.

Jones, kış döneminde daha yoğun yapılı bir nemlendirici kullanmanın, sert sabunlardan kaçınmanın ve düzenli el kremi sürmenin cildi koruyacağını belirtti. Evdeki havanın aşırı kuru olması durumunda ise düzenli temizlenmek şartıyla bir hava nemlendirici cihaz kullanılabileceğini ekledi.

KIŞLIK CİLT BAKIM RUTİNİNİN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR

Yapılan en büyük hatalardan birinin cildin yıl boyunca tamamen aynı ürünlere ihtiyaç duyduğunu varsaymak olduğunu ifade eden Rachel Jones, yazın işe yarayan hafif yapılı nemlendiricilerin sıcaklıklar düştüğünde yeterli koruma sağlamayabileceğini söyledi.

Kışın daha besleyici nemlendiricilere geçmek ve sert temizleyicileri daha yumuşak alternatiflerle değiştirmek için uygun bir zaman olduğunu dile getiren Jones, "Ancak bu, rutininizi tamamen değiştirmeniz veya aynı anda çok sayıda yeni ürün kullanmaya başlamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Özellikle cildiniz zaten tahriş olmuşsa rutini sade tutmak en iyisidir. Ayrıca kış aylarında da UV ışınlarının varlığını sürdürdüğünü unutmayın; bu nedenle günlük güneş koruması önemini korumaktadır" diye konuştu.

CİLTTEKİ DEĞİŞİMLER GENEL SAĞLIK DURUMUYLA BAĞLANTILI OLABİLİR

Kış aylarında kuru cildin oldukça yaygın olmasına karşın ciltteki her değişimin yalnızca hava koşullarına bağlanmaması gerektiğinin altını çizen Jones, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnatçı kuruluk, cilt dokusundaki değişimler veya olağandışı solgunluk; bazen tiroid problemleri ya da besin eksiklikleri gibi altta yatan sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabilir. Örneğin, tiroid bezinin az çalışması cildin belirgin şekilde kurumasına veya sertleşmesine yol açabilirken, belirli vitamin ve minerallerin düşük seviyeleri de cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir. Cildinizde devam eden değişimler fark ediyorsanız, tiroid fonksiyonları ve temel vitamin düzeylerini kontrol eden kan testleri genel sağlık tablonuzu netleştirmeye ve doğru adımları atmanıza yardımcı olabilir."