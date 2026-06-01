KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Banyodaki kireç lekelerine 2 pratik çözüm! Anında etkili

Duş camları, musluklar ve fayanslarda zamanla oluşan kireç lekeleri banyoların en sık karşılaşılan temizlik sorunları arasında yer alıyor. Uzmanların önerdiği iki basit yöntem, inatçı lekelerin giderilmesine yardımcı oluyor.

Banyodaki kireç lekelerine 2 pratik çözüm! Anında etkili

Özellikle sert su kullanılan bölgelerde banyo yüzeylerinde oluşan kireç lekeleri, hem estetik açıdan hoş olmayan bir görüntüye neden oluyor hem de temizlik sürecini zorlaştırıyor. Ancak evde bulunan malzemelerle uygulanabilecek pratik yöntemler sayesinde bu lekelerden kurtulmak mümkün.

BEYAZ SİRKE YÖNTEMİ

Kireç lekelerine karşı en sık tercih edilen yöntemlerden biri beyaz sirke kullanımı olarak öne çıkıyor. Beyaz sirke ve suyun eşit oranlarda karıştırılmasıyla hazırlanan karışım, sprey şişesi yardımıyla kireç bulunan yüzeylere uygulanabiliyor.

Banyodaki kireç lekelerine 2 pratik çözüm! Anında etkili 1

Duş camları, musluklar ve fayanslar üzerine sıkılan karışımın yaklaşık 15 ila 30 dakika bekletilmesi öneriliyor. Sirkenin asidik yapısı, zamanla oluşan mineral birikimlerinin çözülmesine yardımcı oluyor. Bekleme süresinin ardından yüzeylerin yumuşak bir bez veya aşındırıcı olmayan bir süngerle silinmesi yeterli oluyor. Son olarak durulanan yüzeylerin kuru bir havluyla kurulanması, parlak görünümün korunmasına katkı sağlıyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

KARBONAT SİRKE KARIŞIMI

Daha yoğun ve uzun süredir birikmiş kireç tabakalarında ise karbonat ve sirke karışımı etkili bir alternatif olarak gösteriliyor. Az miktarda sirke ile karbonat karıştırılarak macun kıvamında bir karışım hazırlanıyor. Hazırlanan karışım, kireçli bölgelere uygulanarak yaklaşık 10 dakika bekletiliyor.

Daha sonra yumuşak bir fırça veya sünger yardımıyla yüzey nazikçe temizleniyor. Durulama ve kurulama işlemlerinin ardından yüzeylerdeki kireç kaynaklı bulanık görünümün büyük ölçüde azaldığı belirtiliyor.

Banyodaki kireç lekelerine 2 pratik çözüm! Anında etkili 2

Uzmanlar, kireç oluşumunu önlemenin en etkili yolunun düzenli temizlik olduğunu vurguluyor. Duş sonrası cam, musluk ve fayansların kuru bir bezle silinmesi, su kalıntılarının yüzeyde birikmesini engelliyor. Böylece hem kireç hem de sabun kalıntılarının oluşumu önemli ölçüde azaltılabiliyor.

Düzenli bakım sayesinde banyolarda daha hijyenik bir ortam sağlanırken, musluk, duş başlığı ve diğer yüzeylerin kullanım ömrünün de uzatılabileceği ifade ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stresli durumlarda kontrolü ele alan burçlar belli olduStresli durumlarda kontrolü ele alan burçlar belli oldu
Göbek yağlanmasını artıran 9 alışkanlık: Her gün yapılıyor!Göbek yağlanmasını artıran 9 alışkanlık: Her gün yapılıyor!

Anahtar Kelimeler:
karbonat sirke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.