HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Banyonuzun havasını değiştirecek dekorasyon ürünleri

Banyonuzun havasını değiştirecek dekorasyon ürünleri

18.04.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banyolar ev içinde en sık ziyaret edilen alanlardan biri. Durum böyle olunca bu alanların da şık görünmesi önem kazanıyor. Siz de hem işlevsel olacak hem düzeni sağlayacak ürünler kullanarak banyonuzun çok daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Banyonuzda farklılık yaratacak o ürünleri görmeye ne dersiniz? İşte ortamın havasını tamamen değiştirecek, birbirinden şık ve kullanışlı ürünler...

Banyonuzun havasını değiştirecek dekorasyon ürünleri

Dişlerimizi fırçalarken, bakım yaparken, elimizi yıkarken, duş alırken, işe veya okula hazırlanırken banyoda uzun saatler geçirebiliyoruz. Bu yüzden banyonun güzel görünmesi bizim için önemli olabiliyor. Peki banyo dekorasyonunda ne gibi ürünler kullanılabilir? Depolama işlevi görecek malzemelerden ortama şıklık katacak detaylara kadar pek çok farklı ürünü sizin için bir araya getirdik. Gelin, banyonuzda kullanabileceğiniz ürünlere birlikte bakalım.

1. Toplu bir görünüm her zaman şıklığı ifade eder: Ocean Home Textile 2 Katlı Home Jüt Duvar Tipi Düzenleyici

Banyonuzun havasını değiştirecek dekorasyon ürünleri

Ocean Home Textile 2 Katlı Home Jüt Duvar Tipi Düzenleyici sayesinde dışarda bulunan ürünlerinizin toplu görünmesini sağlayabilirsiniz. Vücut keselerinizi, taşlarınızı, tarağınızı veya diş fırçanızı buraya koyabilirsiniz. Tasarımı ile hoş bir görüntüye sahip olan ürün, banyonuza farklı bir hava katacak. Derli toplu görünüm ise banyonuzun atmosferini tamamen değiştirecek. Siz de modern ve düzenli bir banyo görüntüsü istiyorsanız ürüne bakabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Düzenli bir görünüm, kaliteli banyo: Ata Home Üç Katlı Organizer Rafı

Adsız tasarım - 2023-04-18T154134.100

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Ata Home iki katlı organizer sayesinde cilt bakım ürünlerinizi daha toplu ve düzenli tutabilirsiniz. Şık tasarımlı ürünle alan avantajı kazanacaksınız. Pek çok farklı kişisel bakım ürününüzü koyabileceğiniz bu iki katlı organizeri aynı zamanda duvara asarak da kullanabilirsiniz. Ürün, yanında bulunan askılıkları sayesinde takılarınızı da asabilmenize olanak tanıyor. Banyonuzun düzenli görünmesi sağlayan ürünler sayesinde iç açıcı bir atmosfere kavuşacaksınız.

Ürünü İncele

3. Banyonuza botanik bir hava katın: Mariposa Çiçekçilik Yapay Bambu Spiral Beton Saksıda

Banyonuzun havasını değiştirecek dekorasyon ürünleri

Banyonuza botanik bir hava katmak istiyorsanız yapay bitkilere şans verebilirsiniz. Son dönemlerin trendleri arasında yer alan yapay bitkileri banyolarda kullanmak ortamın havasını bir anda değiştirebiliyor. Mariposa Çiçekçilik Yapay Bambu ile banyonuz çok daha ferah görünebilir. 140 cm olan bu yapay çiçek, ortama hem modern hem doğal bir görünüm kazandıracak. Eğer geniş bir banyonuz varsa siz de ürünü tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Çok ürün, az yer: Omaş 4 Katlı Raf Ünitesi

Banyonuzun havasını değiştirecek dekorasyon ürünleri

Kişisel bakım ürünleriniz, makyaj malzemeleriniz, havlularınız ve benzeri bazı ürünleri koyacak yer bulamıyorsanız Omaş dört katlı raf ünitesi tam size göre! Dört katlı olması ile dilediğiniz rafa istediğiniz ürünü koyma şansınız olur. Kurulumu son derece basit olan ürün, banyonuzda çok fazla yer kaplamadan ona farklı bir dokunuş katabilir. Hem derli toplu hem şık bir görünüm için ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

5. Şık detayları sevenlere: Banyo Paspası Süper Su Emici Kaymaz Tabanlı Paspas

Banyonuzun havasını değiştirecek dekorasyon ürünleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Banyonun vazgeçilmez dekoratif ve işlevsel ürünlerin başında paspaslar gelir. Nemli ve ıslak ortama sahip olan banyoda çoğu zaman düşme tehlikemiz oluyor. Banyo Paspası Süper Su Emici Kaymaz Tabanlı Paspas sayesinde zeminde kayma riski azalıyor. Kolay temizlenebilir, makinede yıkanabilir olması ise çok daha kolay bir kullanım vadediyor. Suyu emen özelliğe sahip ürün, duş sonrasında da rahatlıkla kullanılabilir. Böylelikle banyoda kayma tehlikesi olmadan rahatlıkla dolaşabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Kirli ama toplu çamaşırlar: Bosphorus Home BA1306N Bambu Kapaklı Çamaşır Sepeti El Yapımı, Natural, 40x30x60 cm

Banyonuzun havasını değiştirecek dekorasyon ürünleri

Kirli çamaşırlarınızı koymak için banyoda bir kirli sepeti olmazsa olmaz! Ancak kirli sepetinin dekorasyonu tamamlaması da son derece önemli. Bosphorus Home BA1306N Bambu Kapaklı Çamaşır Sepeti, sade ve şık tasarımıyla hem kirli çamaşırlarınızı saklar hem banyonuza şıklık katar. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen sepetin içindeki kumaş ise çıkarılabiliyor. Dilerseniz kumaşı çıkarıp yıkayabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Daha aydınlık bir alan: SekaTech Krom Kasa Banyo Ledli Aplik

Banyonuzun havasını değiştirecek dekorasyon ürünleri

Ayna, banyonuzun dekorasyonu açısından tek başına bir star parçadır. Ama aynanızı özel kılan bir diğer şey onu nasıl kullandığınız! Aynanın üzerinde kullanabileceğiniz led lambanın soğuk beyaz yansımaları, yüzünüzdeki ayrıntıları daha net görebilmenize olanak tanır. Banyonuzun ambiyansını değiştirecek, ortama şık bir dokunuş katacak SekaTech krom kasa banyo ledli aplik ile banyonuzun havasını değiştirin!

Ürünü İncele

8. Amber çiçeği ile ambiyansınızı değiştirin: 2'Li Set Amber Romantik Bambu Çubuklu Oda Kokusu ve Vanilyalı Dekor Mum Seti

Adsız tasarım - 2023-04-18T154315.131

Mumlar ve oda kokuları, banyonuzun havasını hem şıklığı hem kokusu ile baştan aşağı değiştirir. Mis gibi kokusuyla ortama tertemiz bir hava katacak 2'Li Set Amber Romantik Bambu Çubuklu Oda Kokusu ve Vanilyalı Dekor Mum Seti
sayesinde banyonuzun hem şık görünmesini hem temiz kokmasını sağlayabilirsiniz. Şık bir tasarıma sahip olan ürün, size keyifli bir ortam sunacak.

Ürünü İncele

9. Organizer sepet: Ocean Home Textile Baskılı Jüt Dikdörtgen Sepet

Banyonuzun havasını değiştirecek dekorasyon ürünleri

Ocean Home Textile Baskılı Jüt Dikdörtgen Sepet, doğal liflerden elde edilen ve biyolojik olarak doğada çözülebilen bir kumaştan yapılmış. Banyonuza dekoratif bir görünüm kazandırmak ve doğal ürünler kullanmak istiyorsanız ürünü tercih edebilirsiniz. Sepetin içinde havlulardan şampuanlara kadar birçok ürünü muhafaza edebilir; banyonuza dekoratif bir görünüm kazandırabilirsiniz. Siz de doğal malzemelere sahip ürünlerden hoşlanıyorsanız sepeti mutlaka incelemelisiniz.

Ürünü İncele

10. İnşaat tozu olmadan fayanslarınızı değiştirin: Hode 24 Adet 15 x 15 cm Siyah Mermer Mutfak Banyo Fayans Çıkartmaları

Adsız tasarım - 2023-04-18T154402.205

Banyonun havasını tamamen değiştirmenin en güzel yolu zeminde ya da duvarlarda kullanılan fayansları değiştirmek olabilir. Bunun son derece maliyetli bir seçenek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Hode 24 Adet 15 x 15 cm Siyah Mermer Mutfak Banyo Fayans Çıkartmaları'nı kullanarak banyonuzu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kendinden yapışkanlı ürün, inşaat kiriyle uğraşmanıza gerek kalmadan ve son derece az bir bütçeyle size yepyeni bir banyo verebilir! Su geçirmez özelliğe sahip ürünü uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Odanıza düzen ve estetik getirecek! Bu değişime siz bile inanamayacaksınız

Odanıza düzen ve estetik getirecek! Bu değişime siz bile inanamayacaksınız

 Uygun fiyat, yüksek performans! Her biri yüzünüzü güldürecek o ürünlerle tanışın

Uygun fiyat, yüksek performans! Her biri yüzünüzü güldürecek o ürünlerle tanışın

 "İyi ki aldım!" diyeceğiniz fiyat performans ürünleriyle tanışın

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz fiyat performans ürünleriyle tanışın

 Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek, evinizin birçok yerinde kullanabileceğiniz mobilyalar

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek, evinizin birçok yerinde kullanabileceğiniz mobilyalar

 Kitap kurtları hemen harekete geçecek! Keyifli bir okuma köşesine kim hayır diyebilir?

Kitap kurtları hemen harekete geçecek! Keyifli bir okuma köşesine kim hayır diyebilir?

 Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek havalı dekoratif ürünler

Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek havalı dekoratif ürünler

 Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Kolaylaştırmak sizin elinizde...

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Kolaylaştırmak sizin elinizde...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
banyo dekorasyon banyo dekorasyonları

İş birliği İçerikleri

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Lezzetinden parmaklarınızı ısıracağınız gözlemeler yapmanızı sağlayacak!

Lezzetinden parmaklarınızı ısıracağınız gözlemeler yapmanızı sağlayacak!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tümünü Gör
Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Damak çatlatan lezzetiyle birbirinden güzel bayram çikolataları ve şekerleri burada!

Damak çatlatan lezzetiyle birbirinden güzel bayram çikolataları ve şekerleri burada!

Ufak bir dokunuşla kombinlerinizin tüm havası değişecek! İşte birbirinden güzel şapka modelleri

Ufak bir dokunuşla kombinlerinizin tüm havası değişecek! İşte birbirinden güzel şapka modelleri

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Tümünü Gör
Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Dışı çıtır, içi sulu en güzel etleri, sebzeleri pişirebileceğiniz barbekü modelleri

Dışı çıtır, içi sulu en güzel etleri, sebzeleri pişirebileceğiniz barbekü modelleri

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Para biriktiremeyen kalmayacak! İşte sizi para biriktirmeye teşvik edecek en farklı kumbaralar

Para biriktiremeyen kalmayacak! İşte sizi para biriktirmeye teşvik edecek en farklı kumbaralar

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Lezzetinden parmaklarınızı ısıracağınız gözlemeler yapmanızı sağlayacak!

Lezzetinden parmaklarınızı ısıracağınız gözlemeler yapmanızı sağlayacak!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Irak'ta dehşete düşüren görüntüler! Sokak köpekleri küçük çocuğa böyle saldırdı

Küçük kız dakikalarca dehşeti yaşadı! Korkunç anlar kamerada

Daha havalı görünmek isteyenlere özel: Kombinlerinizi tamamlayacak deri ceket modelleri

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Bir sivrisinek ısırığıyla hayatı kabusa dönüştü! Yıllardır çare bulamadı, yardım çağrısından dakikalar sonra hayatını kaybetti

Bir ısırıkla hayatı kabusa dönüştü! Yardım çağrısından dakikalar sonra hayatını kaybetti

Tatil için evinden ayrıldı, geri döndüğüne gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü!

15 günlüğüne evden ayrılmıştı, geri döndüğünde...

Yer: Zonguldak! Bu kez ezan geç okundu, herkes telefona sarıldı

Yer: Zonguldak! Bu kez tam tersi oldu, vatandaşlar telefona sarıldı

İstanbul'da otomobile silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.