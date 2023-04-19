Banyonuzun havasını değiştirecek dekorasyon ürünleri

Dişlerimizi fırçalarken, bakım yaparken, elimizi yıkarken, duş alırken, işe veya okula hazırlanırken banyoda uzun saatler geçirebiliyoruz. Bu yüzden banyonun güzel görünmesi bizim için önemli olabiliyor. Peki banyo dekorasyonunda ne gibi ürünler kullanılabilir? Depolama işlevi görecek malzemelerden ortama şıklık katacak detaylara kadar pek çok farklı ürünü sizin için bir araya getirdik. Gelin, banyonuzda kullanabileceğiniz ürünlere birlikte bakalım.

1. Toplu bir görünüm her zaman şıklığı ifade eder: Ocean Home Textile 2 Katlı Home Jüt Duvar Tipi Düzenleyici

Ocean Home Textile 2 Katlı Home Jüt Duvar Tipi Düzenleyici sayesinde dışarda bulunan ürünlerinizin toplu görünmesini sağlayabilirsiniz. Vücut keselerinizi, taşlarınızı, tarağınızı veya diş fırçanızı buraya koyabilirsiniz. Tasarımı ile hoş bir görüntüye sahip olan ürün, banyonuza farklı bir hava katacak. Derli toplu görünüm ise banyonuzun atmosferini tamamen değiştirecek. Siz de modern ve düzenli bir banyo görüntüsü istiyorsanız ürüne bakabilirsiniz.

2. Düzenli bir görünüm, kaliteli banyo: Ata Home Üç Katlı Organizer Rafı

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Ata Home iki katlı organizer sayesinde cilt bakım ürünlerinizi daha toplu ve düzenli tutabilirsiniz. Şık tasarımlı ürünle alan avantajı kazanacaksınız. Pek çok farklı kişisel bakım ürününüzü koyabileceğiniz bu iki katlı organizeri aynı zamanda duvara asarak da kullanabilirsiniz. Ürün, yanında bulunan askılıkları sayesinde takılarınızı da asabilmenize olanak tanıyor. Banyonuzun düzenli görünmesi sağlayan ürünler sayesinde iç açıcı bir atmosfere kavuşacaksınız.

3. Banyonuza botanik bir hava katın: Mariposa Çiçekçilik Yapay Bambu Spiral Beton Saksıda

Banyonuza botanik bir hava katmak istiyorsanız yapay bitkilere şans verebilirsiniz. Son dönemlerin trendleri arasında yer alan yapay bitkileri banyolarda kullanmak ortamın havasını bir anda değiştirebiliyor. Mariposa Çiçekçilik Yapay Bambu ile banyonuz çok daha ferah görünebilir. 140 cm olan bu yapay çiçek, ortama hem modern hem doğal bir görünüm kazandıracak. Eğer geniş bir banyonuz varsa siz de ürünü tercih edebilirsiniz.

4. Çok ürün, az yer: Omaş 4 Katlı Raf Ünitesi

Kişisel bakım ürünleriniz, makyaj malzemeleriniz, havlularınız ve benzeri bazı ürünleri koyacak yer bulamıyorsanız Omaş dört katlı raf ünitesi tam size göre! Dört katlı olması ile dilediğiniz rafa istediğiniz ürünü koyma şansınız olur. Kurulumu son derece basit olan ürün, banyonuzda çok fazla yer kaplamadan ona farklı bir dokunuş katabilir. Hem derli toplu hem şık bir görünüm için ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

5. Şık detayları sevenlere: Banyo Paspası Süper Su Emici Kaymaz Tabanlı Paspas

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Banyonun vazgeçilmez dekoratif ve işlevsel ürünlerin başında paspaslar gelir. Nemli ve ıslak ortama sahip olan banyoda çoğu zaman düşme tehlikemiz oluyor. Banyo Paspası Süper Su Emici Kaymaz Tabanlı Paspas sayesinde zeminde kayma riski azalıyor. Kolay temizlenebilir, makinede yıkanabilir olması ise çok daha kolay bir kullanım vadediyor. Suyu emen özelliğe sahip ürün, duş sonrasında da rahatlıkla kullanılabilir. Böylelikle banyoda kayma tehlikesi olmadan rahatlıkla dolaşabilirsiniz.

6. Kirli ama toplu çamaşırlar: Bosphorus Home BA1306N Bambu Kapaklı Çamaşır Sepeti El Yapımı, Natural, 40x30x60 cm

Kirli çamaşırlarınızı koymak için banyoda bir kirli sepeti olmazsa olmaz! Ancak kirli sepetinin dekorasyonu tamamlaması da son derece önemli. Bosphorus Home BA1306N Bambu Kapaklı Çamaşır Sepeti, sade ve şık tasarımıyla hem kirli çamaşırlarınızı saklar hem banyonuza şıklık katar. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen sepetin içindeki kumaş ise çıkarılabiliyor. Dilerseniz kumaşı çıkarıp yıkayabilirsiniz.

7. Daha aydınlık bir alan: SekaTech Krom Kasa Banyo Ledli Aplik

Ayna, banyonuzun dekorasyonu açısından tek başına bir star parçadır. Ama aynanızı özel kılan bir diğer şey onu nasıl kullandığınız! Aynanın üzerinde kullanabileceğiniz led lambanın soğuk beyaz yansımaları, yüzünüzdeki ayrıntıları daha net görebilmenize olanak tanır. Banyonuzun ambiyansını değiştirecek, ortama şık bir dokunuş katacak SekaTech krom kasa banyo ledli aplik ile banyonuzun havasını değiştirin!

8. Amber çiçeği ile ambiyansınızı değiştirin: 2'Li Set Amber Romantik Bambu Çubuklu Oda Kokusu ve Vanilyalı Dekor Mum Seti

Mumlar ve oda kokuları, banyonuzun havasını hem şıklığı hem kokusu ile baştan aşağı değiştirir. Mis gibi kokusuyla ortama tertemiz bir hava katacak 2'Li Set Amber Romantik Bambu Çubuklu Oda Kokusu ve Vanilyalı Dekor Mum Seti

sayesinde banyonuzun hem şık görünmesini hem temiz kokmasını sağlayabilirsiniz. Şık bir tasarıma sahip olan ürün, size keyifli bir ortam sunacak.

9. Organizer sepet: Ocean Home Textile Baskılı Jüt Dikdörtgen Sepet

Ocean Home Textile Baskılı Jüt Dikdörtgen Sepet, doğal liflerden elde edilen ve biyolojik olarak doğada çözülebilen bir kumaştan yapılmış. Banyonuza dekoratif bir görünüm kazandırmak ve doğal ürünler kullanmak istiyorsanız ürünü tercih edebilirsiniz. Sepetin içinde havlulardan şampuanlara kadar birçok ürünü muhafaza edebilir; banyonuza dekoratif bir görünüm kazandırabilirsiniz. Siz de doğal malzemelere sahip ürünlerden hoşlanıyorsanız sepeti mutlaka incelemelisiniz.

10. İnşaat tozu olmadan fayanslarınızı değiştirin: Hode 24 Adet 15 x 15 cm Siyah Mermer Mutfak Banyo Fayans Çıkartmaları

Banyonun havasını tamamen değiştirmenin en güzel yolu zeminde ya da duvarlarda kullanılan fayansları değiştirmek olabilir. Bunun son derece maliyetli bir seçenek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Hode 24 Adet 15 x 15 cm Siyah Mermer Mutfak Banyo Fayans Çıkartmaları'nı kullanarak banyonuzu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kendinden yapışkanlı ürün, inşaat kiriyle uğraşmanıza gerek kalmadan ve son derece az bir bütçeyle size yepyeni bir banyo verebilir! Su geçirmez özelliğe sahip ürünü uzun yıllar kullanabilirsiniz.

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