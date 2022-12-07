HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

06.12.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlerin havasını anında değiştirebilen mobilyalar farklı dekorasyon fikirlerini de hayata geçirmeyi sağlıyor. Birçok mobilya, kullanım alanının dışında çeşitli mekânlara da uyum sağlayabiliyor. Böylece dekorasyonu sürekli değiştirebilmenize imkân tanıyor. Evinizin çeşitli alanlarında kullanabileceğiniz, çok amaçlı, kaliteli, şık ve kullanışlı mobilyaları bir araya getirdik. Hazırsanız bu ürünlere hep birlikte göz atalım!

Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Mobilyalarınızda pratiklik ve şıklığı bir arada arıyorsanız her yere uyum sağlayabilen kullanışlı seçenekleri incelemelisiniz. Mutfakta kullanmaya başladığınız herhangi bir ürünü bir süre sonra salonda da kullanmak isteyebilirsiniz. Böyle durumlar için geliştirilen çok amaçlı mobilyalar, evinizin her yerinde şıklığıyla yepyeni bir tarz oluşturur. Gelin, birbirinden güzel mobilya önerilerini detaylı olarak inceleyelim.

1. Dar banyolar için: Ahşap Klozet Üstü Raf

Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Banyonuzda raf eklemek için yeterli bir alan yoksa klozet üstünde kullanılabilen Ahşap Klozet Üstü Raf'ı tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem alanınızı daha doğru şekilde değerlendirebilir hem ihtiyaç duyduğunuz depolama alanına kavuşabilirsiniz. Dört adet ayağı sayesinde yere sağlam tutunan rafı güvenle kullanabilirsiniz. Doğal ahşap görünümüyle banyolarınıza ferah ve modern bir hava katacak ürünü dilerseniz evinizin farklı alanlarında da değerlendirebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Şık ve gösterişli: Bimossa Lidya Televizyon Ünitesi

Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Sadece bir televizyon ünitesi olarak değil, aynı zamanda diğer odalarda da depolama alanı olarak kullanabileceğiniz Bimossa Lidya Televizyon Ünitesi hem kapaklı bölgesi hem de üst yüzeyiyle birçok eşyayı kolayca saklıyor. Geniş depolama alanı sunan ürünün yüksek ayakları, temizliği kolaylaştırıyor. Ahşap rengi sayesinde hemen her dekorasyona uyum sağlıyor. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor.

Ürünü İncele

3. Hem dekoratif hem şık: Linex Kitaplıklı Çalışma Masası

Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Çocuk ve yetişkin odalarında kullanılabilen Linex Kitaplıklı Çalışma Masası, beyaz rengiyle bulunduğu ortama ferahlık katıyor. Üç raflı kitaplığın masaya yapışık olması, hem alanı doğru değerlendirmeyi hem aynı anda birden fazla işlevi yerine getirmeyi sağlıyor. Tornavidayla kolayca kurulabilen masa, dakikalar içerisinde kullanıma hazır hâle geliyor. Ürün, makyaj masası olarak da değerlendirilebiliyor.

Ürünü İncele

4. Her yere uyum sağlayan: Hasır Sepet

Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Çok amaçlı kullanabileceğiniz, en uygun ürünlerden Hasır Sepet'i dilerseniz kirli sepeti olarak dilerseniz oyuncak gibi eşyaları depolamak için evinizin her yerinde bulundurabilirsiniz. El yapımı sepeti mutfaklarda soğan ve patates depolamak için, odalarda da fazla eşyalarınızı saklamak için değerlendirebilirsiniz. Kapaklı olması sebebiyle eşyalarınızı rahatlıkla gizler ve hasır yapısıyla estetik bir görünüm sunar. Harika, değil mi?

Ürünü İncele

5. Çok amaçlı kullanım: Magic Katlanır Yataklı Koltuk

Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Anında dönüşebilen ve zahmetsiz bir şekilde geri kapanabilen Magic Katlanır Yataklı Koltuk, evinizdeki en büyük yardımcınız olmaya aday. Eğer yatak odası için yeterli bir alana sahip değilseniz salonda ya da diğer odalarda yer kaplamadan açılan koltuğu mutlaka değerlendirmelisiniz. Ayrıca koltuk sayesinde gelen yatılı misafirleriniz için rahat ve pratik bir deneyim sunabilirsiniz. Uzun ömürlü mekanizması sayesinde ürünü yıllarca sorunsuz kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Alandan tasarruf edin: EGN Ahşap Ayakkabılık

Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Her şeyi toparlayabilen EGN Ahşap Ayakkabılık; sadece ayakkabılık olarak değil, mutfak ve odalarda farklı depolama alanı olarak da değerlendirilebiliyor. Eşyalarınızı kolayca yerleştirebileceğiniz rafların ahşap olması, doğal bir görünüm sunuyor ve zaman içinde paslanma derdi olmadığı için eşyalarınıza da zarar vermiyor. Ayakları sayesinde yerden yüksekte duruyor. Bu sayede temizliği de kolaylaştırıyor.

Ürünü İncele

7. Odalarınızda özel saklama alanları oluşturun: Aksöz Tasarım Masif Ahşap Komodin

Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Evin birçok alanına uyum sağlayabilen Aksöz Tasarım Masif Ahşap Komodin, sağlığa zararı olmayan malzemeler kullanılarak üretiliyor. Eğer vintage model ürünleri seviyorsanız bu komodinle odanıza farklı bir hava katabilirsiniz. İki adet çekmece ve bir adet normal raftan oluşan komodinin üstünü de dekoratif ürünleri koymak için değerlendirebilirsiniz. Son derece hafif olduğundan ürünü istediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Konforun tadını çıkarın: Kzy C Sehpa

Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Bir şeyler yerken ya da çalışırken rahatınızdan ödün vermek istemiyorsanız Kzy C Sehpa, tam size göre! C şekline sahip formu sayesinde koltuk ve yatak gibi bölgelerin altına giren ayakları, sehpa tablasını size daha çok yaklaştırıyor. Böylece ürünü yer kaplamadan kullanabilmenize imkân tanıyor. Sağlam ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar size eşlik ediyor. Bacaklarının eşit duruşu, sallanma gibi olumsuzlukların önüne geçiyor.

Ürünü İncele

9. Holünüz için vazgeçilmez: Abre VM-36 Dore Ceviz Portmanto

Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Evinizin girişinde ve misafir odalarınızda kullanabileceğiniz Abre VM-36 Dore Ceviz Portmanto, eşyalarınızın büyük bir çoğunluğunu saklayabiliyor. İki adet kapalı dolabı, bir adet çekmecesi, aynası ve askılığıyla her şeyi bir arada tutmanızı sağlıyor. Son derece sade ve şık bir duruş sergiliyor. Minimal tasarımıyla çok yer kaplamayan portmanto sizi bekliyor, acele edin!

Ürünü İncele

10. Banyonuzu daha şık hâle getirin: Modilayn Nur Kirli Çamaşır Sepetli Beyaz Dolap

Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Banyonuz için alanı çok daha verimli değerlendirmenize yardımcı olan Modilayn Nur Kirli Çamaşır Sepetli Beyaz Dolap, kirli sepeti koyacak yeri olmayanlar için oldukça ideal! Ayakları yüksek olan dolap, suyla doğrudan temas ederek ıslanmıyor ve uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Alt kapağı açtığınızda kirli sepetini kullanabiliyorsunuz. Bu sayede banyonuzda dağınık bir görüntü oluşmuyor.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
koltuk ayakkabılık çalışma masası dolap mobilya raf raf modelleri tv ünitesi tv ünitesi modelleri

İş birliği İçerikleri

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Her tarzın kurtarıcısı parçalarla şık görünmek çok kolay!

Her tarzın kurtarıcısı parçalarla şık görünmek çok kolay!

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavyeleri

Oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavyeleri

Tümünü Gör
Oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavyeleri

Oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavyeleri

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Kış boyunca sizi yatağınızda sıcacık tutacak yorgan ve nevresim takımı çeşitleri

Kış boyunca sizi yatağınızda sıcacık tutacak yorgan ve nevresim takımı çeşitleri

Çay ve kahve sunumlarınızı gösterişli hale getirecek birbirinden şık fincan takımları

Çay ve kahve sunumlarınızı gösterişli hale getirecek birbirinden şık fincan takımları

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

Tümünü Gör
İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

Minimal eforla yüksek verim alabileceğiniz güzellik ürünleriyle tanışmaya hazır olun!

Minimal eforla yüksek verim alabileceğiniz güzellik ürünleriyle tanışmaya hazır olun!

Cilt alt tonunuzu biliyor musunuz? Öğrendiğinizde saç boyanızı bile değiştirmek isteyeceksiniz!

Cilt alt tonunuzu biliyor musunuz? Öğrendiğinizde saç boyanızı bile değiştirmek isteyeceksiniz!

Yılbaşı gelmeden hediyelerinizi alın! En orijinal hediyeleri sizin için seçtik

Yılbaşı gelmeden hediyelerinizi alın! En orijinal hediyeleri sizin için seçtik

Sizin için seçtiğimiz atkı modellerini keşfedin, kış boyunca soğuklara meydan okuyun!

Sizin için seçtiğimiz atkı modellerini keşfedin, kış boyunca soğuklara meydan okuyun!

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak kalitesiyle öne çıkan en iyi kaşe kabanları keşfedin

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak kalitesiyle öne çıkan en iyi kaşe kabanları keşfedin

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Çay ve kahve sunumlarınızı gösterişli hale getirecek birbirinden şık fincan takımları

Çay ve kahve sunumlarınızı gösterişli hale getirecek birbirinden şık fincan takımları

Kış boyunca sizi yatağınızda sıcacık tutacak yorgan ve nevresim takımı çeşitleri

Kış boyunca sizi yatağınızda sıcacık tutacak yorgan ve nevresim takımı çeşitleri

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz fiyat performans ürünleriyle tanışın

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz fiyat performans ürünleriyle tanışın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Biri 13 diğeri 14 yaşında! Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı... 'Büyü de gel'

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

TikTok'ta kızlara 'Ben sanatçıyım' deyip... Farklı şehirlerdeki kadınlardan çocuklar! Erdi ile ilgili söyledikleri şoke etti "Sen ünlüsün ama..."

TikTok'ta kızlara 'Ben sanatçıyım' deyip... Canlı yayında şok sözler

Öğrenciler birbirine girdi, otobüs şoförü böyle müdahale etti: Öğrencisiniz siz burada, haddinizi bilin

Öğrencileri o halde görünce deliye döndü! "Haddinizi bilin"

Sesi çıkmasın diye önce ağzını kapadı, sonra darp etti! Çevredekiler sadece izledi

Sesi çıkmasın diye önce ağzını kapadı, sonra darp etti!

Oyuncular oyuna geldi! 'Kendisini ünlü biri gibi tanıttı'

Oyuncular oyuna geldi! 'Kendisini ünlü biri gibi tanıttı'

Uygunsuz sitelerde fotoğraf paylaştı! Çocuk, kadın demedi, herkesin kabusu oldu, mağdurları isyan ettiren karar

Çocuk, kadın demedi, herkesin kabusu oldu! Mağdurları isyan ettiren karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.