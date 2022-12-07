Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı mobilyalar

Mobilyalarınızda pratiklik ve şıklığı bir arada arıyorsanız her yere uyum sağlayabilen kullanışlı seçenekleri incelemelisiniz. Mutfakta kullanmaya başladığınız herhangi bir ürünü bir süre sonra salonda da kullanmak isteyebilirsiniz. Böyle durumlar için geliştirilen çok amaçlı mobilyalar, evinizin her yerinde şıklığıyla yepyeni bir tarz oluşturur. Gelin, birbirinden güzel mobilya önerilerini detaylı olarak inceleyelim.

1. Dar banyolar için: Ahşap Klozet Üstü Raf

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Banyonuzda raf eklemek için yeterli bir alan yoksa klozet üstünde kullanılabilen Ahşap Klozet Üstü Raf'ı tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem alanınızı daha doğru şekilde değerlendirebilir hem ihtiyaç duyduğunuz depolama alanına kavuşabilirsiniz. Dört adet ayağı sayesinde yere sağlam tutunan rafı güvenle kullanabilirsiniz. Doğal ahşap görünümüyle banyolarınıza ferah ve modern bir hava katacak ürünü dilerseniz evinizin farklı alanlarında da değerlendirebilirsiniz.

2. Şık ve gösterişli: Bimossa Lidya Televizyon Ünitesi

Sadece bir televizyon ünitesi olarak değil, aynı zamanda diğer odalarda da depolama alanı olarak kullanabileceğiniz Bimossa Lidya Televizyon Ünitesi hem kapaklı bölgesi hem de üst yüzeyiyle birçok eşyayı kolayca saklıyor. Geniş depolama alanı sunan ürünün yüksek ayakları, temizliği kolaylaştırıyor. Ahşap rengi sayesinde hemen her dekorasyona uyum sağlıyor. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor.

3. Hem dekoratif hem şık: Linex Kitaplıklı Çalışma Masası

Çocuk ve yetişkin odalarında kullanılabilen Linex Kitaplıklı Çalışma Masası, beyaz rengiyle bulunduğu ortama ferahlık katıyor. Üç raflı kitaplığın masaya yapışık olması, hem alanı doğru değerlendirmeyi hem aynı anda birden fazla işlevi yerine getirmeyi sağlıyor. Tornavidayla kolayca kurulabilen masa, dakikalar içerisinde kullanıma hazır hâle geliyor. Ürün, makyaj masası olarak da değerlendirilebiliyor.

4. Her yere uyum sağlayan: Hasır Sepet

Çok amaçlı kullanabileceğiniz, en uygun ürünlerden Hasır Sepet'i dilerseniz kirli sepeti olarak dilerseniz oyuncak gibi eşyaları depolamak için evinizin her yerinde bulundurabilirsiniz. El yapımı sepeti mutfaklarda soğan ve patates depolamak için, odalarda da fazla eşyalarınızı saklamak için değerlendirebilirsiniz. Kapaklı olması sebebiyle eşyalarınızı rahatlıkla gizler ve hasır yapısıyla estetik bir görünüm sunar. Harika, değil mi?

5. Çok amaçlı kullanım: Magic Katlanır Yataklı Koltuk

Anında dönüşebilen ve zahmetsiz bir şekilde geri kapanabilen Magic Katlanır Yataklı Koltuk, evinizdeki en büyük yardımcınız olmaya aday. Eğer yatak odası için yeterli bir alana sahip değilseniz salonda ya da diğer odalarda yer kaplamadan açılan koltuğu mutlaka değerlendirmelisiniz. Ayrıca koltuk sayesinde gelen yatılı misafirleriniz için rahat ve pratik bir deneyim sunabilirsiniz. Uzun ömürlü mekanizması sayesinde ürünü yıllarca sorunsuz kullanabilirsiniz.

6. Alandan tasarruf edin: EGN Ahşap Ayakkabılık

Her şeyi toparlayabilen EGN Ahşap Ayakkabılık; sadece ayakkabılık olarak değil, mutfak ve odalarda farklı depolama alanı olarak da değerlendirilebiliyor. Eşyalarınızı kolayca yerleştirebileceğiniz rafların ahşap olması, doğal bir görünüm sunuyor ve zaman içinde paslanma derdi olmadığı için eşyalarınıza da zarar vermiyor. Ayakları sayesinde yerden yüksekte duruyor. Bu sayede temizliği de kolaylaştırıyor.

7. Odalarınızda özel saklama alanları oluşturun: Aksöz Tasarım Masif Ahşap Komodin

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Evin birçok alanına uyum sağlayabilen Aksöz Tasarım Masif Ahşap Komodin, sağlığa zararı olmayan malzemeler kullanılarak üretiliyor. Eğer vintage model ürünleri seviyorsanız bu komodinle odanıza farklı bir hava katabilirsiniz. İki adet çekmece ve bir adet normal raftan oluşan komodinin üstünü de dekoratif ürünleri koymak için değerlendirebilirsiniz. Son derece hafif olduğundan ürünü istediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

8. Konforun tadını çıkarın: Kzy C Sehpa

Bir şeyler yerken ya da çalışırken rahatınızdan ödün vermek istemiyorsanız Kzy C Sehpa, tam size göre! C şekline sahip formu sayesinde koltuk ve yatak gibi bölgelerin altına giren ayakları, sehpa tablasını size daha çok yaklaştırıyor. Böylece ürünü yer kaplamadan kullanabilmenize imkân tanıyor. Sağlam ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar size eşlik ediyor. Bacaklarının eşit duruşu, sallanma gibi olumsuzlukların önüne geçiyor.

9. Holünüz için vazgeçilmez: Abre VM-36 Dore Ceviz Portmanto

Evinizin girişinde ve misafir odalarınızda kullanabileceğiniz Abre VM-36 Dore Ceviz Portmanto, eşyalarınızın büyük bir çoğunluğunu saklayabiliyor. İki adet kapalı dolabı, bir adet çekmecesi, aynası ve askılığıyla her şeyi bir arada tutmanızı sağlıyor. Son derece sade ve şık bir duruş sergiliyor. Minimal tasarımıyla çok yer kaplamayan portmanto sizi bekliyor, acele edin!

10. Banyonuzu daha şık hâle getirin: Modilayn Nur Kirli Çamaşır Sepetli Beyaz Dolap

Banyonuz için alanı çok daha verimli değerlendirmenize yardımcı olan Modilayn Nur Kirli Çamaşır Sepetli Beyaz Dolap, kirli sepeti koyacak yeri olmayanlar için oldukça ideal! Ayakları yüksek olan dolap, suyla doğrudan temas ederek ıslanmıyor ve uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Alt kapağı açtığınızda kirli sepetini kullanabiliyorsunuz. Bu sayede banyonuzda dağınık bir görüntü oluşmuyor.