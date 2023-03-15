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Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Evinizi derli toplu gösterecek, temizliğinizi kolaylaştıran ürünler

14.03.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her evde görülebilen dağınıklık çoğu zaman içinden çıkılmaz bir hâl alır. Böyle olduğu zaman ister istemez temizlik yapmak da zorlaşır. Ama tüm bu dertlerden kurtulmanızı, düzenli ve tertemiz bir eve sahip olmanızı sağlayacak çok pratik ve kullanışlı ürünler mevcut. Dolap düzenleyicilerinden aksesuar organizerlarına, kablo tutucularından oyuncak sepetlerine kadar birbirinden işlevsel ürünleri sizler için bir araya getirdik. İncelemeye ne dersiniz?

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Evinizi derli toplu gösterecek, temizliğinizi kolaylaştıran ürünler

Evlerdeki eşya fazlalığı dağınıklığa, dağınıklık da temizlik yapmanın zorlaşmasına neden olur. Bunun aksine organizerların kullanıldığı evler ise çok daha düzenli ve temiz görünür. Siz de evinizin derli toplu olmasını sağlayacak, temizliğe saatlerce zaman harcanmanızın önüne geçecek bazı tüyolara ihtiyaç duyabilirsiniz. O zaman gelin; pratik, bir o kadar da fonksiyonel ürünlere yer verdiğimiz listemize bir göz atalım.

1. Temizlik malzemeleri için pratik çözüm: Zemus Askılı Organizer

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Evinizi derli toplu gösterecek, temizliğinizi kolaylaştıran ürünler

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Temizlik malzemeleri genelde mutfaklarda ve banyolarda lavabo altlarında saklanır. Bu alanlar genellikle rafsız olduğundan karışık ve düzensiz bir görüntü ortaya çıkabilir. İşte sizi bu dertten kurtaracak harika bir ürün önerisiyle geldik: Zemus Askılı Organizer! Dolap kapaklarına asılabilen ürüne karışıklık yaratan temizlik malzemelerinizi düzgün bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Uzatılmış askıya sahip model, sert plastikten yapıldığı için ağırlık taşıma konusunda da usta!

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2. Çekmecelere düzen gelecek: Pnrstore Çekmece Düzenleyici

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Evinizi derli toplu gösterecek, temizliğinizi kolaylaştıran ürünler

Yatak odalarınızda bulunan kıyafet dolaplarınızda düzeni sağlamak da derli toplu olma konusunda işinizi kolaylaştıran detaylardan biri. Bunun için ihtiyacınız olan ürün ise Pnrstore Çekmece Düzenleyici! Havlu, fular, tişört, iç çamaşırı gibi birçok ürünü düzgün bir şekilde katlayıp bölmelere yerleştirdiğiniz zaman çekmecelerin içi düzene kavuşacak. Üç farklı boy seçeneği ile üretilen organizerları kullanmaya başladığınızda ne kadar işlevsel olduklarını göreceksiniz.

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3. Kozmetik ürünleri için şık bir organizer: Homeniva Nivabox 3'lü Takı Makyaj ve Kozmetik Düzenleyici Çekmece

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Evinizi derli toplu gösterecek, temizliğinizi kolaylaştıran ürünler

Makyaj yaparken kozmetik malzemeleriniz çok mu dağılıyor? Sonrasında onları toparlarken ve ortalığı temizlerken çok mu zaman harcıyorsunuz? O zaman hemen bir Homeniva Nivabox 3'lü Takı Makyaj ve Kozmetik Düzenleyici Çekmece almanızı öneririz. Çok fonksiyonlu ve şık tasarımlı ürün hem çekmeceleri hem üst kısmında bulunan kapaklı bölmesiyle kozmetik malzemeleri ve aksesuarlarınızı düzenli şekilde saklamanıza imkân tanıyor. Organizer makyaj masanızın üzerindeki karmaşadan da sizi kurtaracak!

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4. Çalışma masalarındaki karmaşaya son: Mingitav Design OTTO Large Modest Masaüstü Organizer

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Evinizi derli toplu gösterecek, temizliğinizi kolaylaştıran ürünler

Çalışma odaları, en çok dağılan ve düzenin sağlanamadığı yerlerden biri. Özellikle çalışma masasının üzerindeki karmaşa bazen içinden çıkılamaz bir hâl alır. Ancak hiç üzülmeyin, bunun da çok pratik bir çözümü var. Mingitav Design OTTO Large Modest Masaüstü Organizer; tüm evrak, kalem, kâğıt, defter gibi eşyaların düzenli şekilde muhafaza edilebilmesine imkân tanıyan harika bir ürün. Şık organizerla yakalayacağınız düzen sayesinde her aradığınızı kolayca bulabileceksiniz.

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5. Buzdolabı temizlemek artık daha kolay: Odavar Buzdolabı Dolap İçi Düzenleyici

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Evinizi derli toplu gösterecek, temizliğinizi kolaylaştıran ürünler

Evlerdeki dip köşe temizlik sırasında en çok oyalayıcı yerlerden biri buzdolapları olur. Bunun sebebi dolabın içerisine tüm yiyeceklerin karışık şekilde koyulması. Buzdolaplarının raflarına düzeni ve tertibi getiren Odavar Buzdolabı Dolap İçi Düzenleyici, her evde mutlaka bulunması gereken kurtarıcılardan biri. Tüm ürünleri bu sepetlerin içerisine düzenli şekilde yerleştirdiğiniz zaman hem güzel görünecek hem temizlenmesi kolaylaşacak.

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6. Kablo karmaşasından sıkılanlara: Mobee Kablo Düzenleyici Toplayıcı Cırt Cırtlı Bant Kablo Bağı

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Evinizi derli toplu gösterecek, temizliğinizi kolaylaştıran ürünler

Televizyon ünitelerinin etrafındaki kablo kalabalığı evde en rahatsız eden şeylerin başında gelir. Fazla kablonun yarattığı bu düzensizlik hem temizlik yaparken engel teşkil eder hem kötü bir görüntü yaratır. Mobee Kablo Düzenleyici Toplayıcı Cırt Cırtlı Bant Kablo Bağı ile tüm kablolarınızı derli toplu bir hâle getirir. Altı farklı renkteki cırtlı bantların kullanımı da çok kolay, kabloları bir araya getirip düzgün şekilde bantlamanız yeterli!

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7. Ayakkabı dolaplarını temizlemek artık eziyet olmayacak: DecoBella Ayakkabı Rampası

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Evinizi derli toplu gösterecek, temizliğinizi kolaylaştıran ürünler

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Genellikle evlerde giriş holünde bulunan ayakkabı dolapları çok çabuk dağılabilir ve bu nedenle ortaya kötü bir görüntü çıkabilir. Ancak bu derdinize son derece pratik bir çözüm önerimiz var. DecoBella Ayakkabı Rampası ile ayakkabılarınızın daha az yer kaplamasını sağlayabilir ve bu sayede dolap içerisinde düzeni kurabilirsiniz. Böylelikle raflara tek yerine çift ayakkabı yerleştirip yerden tasarruf edebilir ve temizlik sırasında da kolayca çıkarıp silip yerine geri koyabilirsiniz.

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8. Baza altı kutuları ile düzen ve temizlik çok kolay: Hurç Orta Boy 4'lü Paket

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Evinizi derli toplu gösterecek, temizliğinizi kolaylaştıran ürünler

Evlerde sürekli kullanılmayan veya mevsim değişikliklerinde çıkarılmak için saklanan eşyalar, bazaların altında son derece dağınık bir görüntünün ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu bölümleri daha kolay temizleyebilmek ve derli toplu görünmesini sağlayabilmek için ihtiyacınız olan tek şey, Hurç Orta Boy 4'lü Paket! Eşyalarınızı hurçların içerisine yerleştirdikten sonra hiç zarar görmeden baza altında uzun süreler saklayabilirsiniz.

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9. Tüm oyuncaklar sepete: OCEAN HOME Dinozor Baskılı Çocuk Odası Sepeti

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Evinizi derli toplu gösterecek, temizliğinizi kolaylaştıran ürünler

Çocuklar odalarını her zaman dağıttığında ve toplamadıklarında anne babalara yeni birçok iş çıkmış oluyor. Özellikle de odanın her yerine dağılan oyuncaklar, en çok zaman tüketen şey olabilir. OCEAN HOME Dinozor Baskılı Çocuk Odası Sepeti'ni kullandığınız takdirde çocuklarınızı oyunlarının sonunda tüm oyuncaklarını bunun içine koymaları konusunda ikna edebilirsiniz. Bu sayede hem odaları daha düzenli bir havaya kavuşur hem temizlenmesi kolaylaşır.

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10. Gardırop raflarına sihirli bir dokunuş: DecoBella T-Shirt Düzenleyici

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Evinizi derli toplu gösterecek, temizliğinizi kolaylaştıran ürünler

Şimdi sırada gardıroplar için müthiş pratik bir ürün önerimiz var. Tişört, gömlek, eşarp, şal ve bluz gibi giysiler için tasarlanan DecoBella T-Shirt Düzenleyici, dolaplara ve çekmecelere kolayca yerleştirilip tüm kıyafetlerinizi düzenli şekilde muhafaza etmenize yardımcı oluyor. Kıyafetleri katlı şekilde yerleştirmenize yardım eden ürün, fazla yer kaplamadığı için raflarda bolca yer açmanızı da sağlıyor. Ürün, düzenli ve temiz gardıroplar için vazgeçilmeziniz olacak.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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