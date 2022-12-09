Evinde keyifli bir okuma köşesi ya da kütüphane oluşturmak isteyenlere ürün tavsiyeleri

Düzenli bir şekilde kitap okuma alışkanlığı kazanan kişiler, evlerinde bunun için ayrı bir ortam oluşturmak isteyebilir. Kitaplarla baş başa kalabilmenin en güzel yollarından biri de kesinlikle konforlu bir okuma alanına sahip olmak. Siz de evinizde kütüphane ya da size özgü bir okuma köşesi tasarlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olabilecek ürünlerin yer aldığı listemizi inceleyebilir, beğendiğiniz parçaları güvenle satın alabilirsiniz!

1. Kitap köşelerinin en özel parçası: Messer Atlantik Çam Dekoratif 5 Katlı Çok Amaçlı Raf Kitaplık

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Birinci sınıf MDF malzemeden üretilen raflarıyla hem modern hem klasik bir tarza sahip Messer Atlantik Çam Dekoratif 5 Katlı Çok Amaçlı Raf Kitaplık ile evinizde şık bir kütüphane oluşturabilirsiniz. Kitaplık kanserojen madde içermediği ve doğal malzemelerden üretildiği için tam bir çevre dostu. Beş adet raftan oluşan şık ürüne evinizin bir köşesinde yer açmaya ne dersiniz?

2. Okuma saatinizi konforlu hâle getirin: Asedia Miskin Ceviz Ayak Gri Modern Ahşap Sallanan Sandalye

Evinizde kitap okuma köşesi oluşturmak isterseniz konforuyla öne çıkan Asedia Miskin Ceviz Ayak Gri Modern Ahşap Sallanan Sandalye’yi mutlaka edinmelisiniz. Ürün, âdeta saatlerce kalkmak istemeyeceğiniz derecede ergonomik bir tasarıma sahip. Okuma saatlerinizi keyifle geçirebilmeniz için tasarlanan sandalyenin iskeleti, kayın ağacından oluşuyor. Kumaş kısmı ise süngerli ve oldukça rahat. Şık tasarımıyla göz kamaştıran sandalyeyi severek kullanacaksınız!

3. Rustik tarzıyla: Ahşap Lamba Doğal Kütük Lambader

Okuma köşelerinin olmazsa olmaz ürünlerinden biri de aydınlatmalar. Kitap okurken ortamda gözleri yormayacak bir ışık olması gerekir. Eğer siz de karanlık ortamlarda kitap okumaya elverişli bir ışık sunacak ürün arıyorsanız Ahşap Lamba Doğal Kütük Lambader'i değerlendirebilirsiniz. Şık bir tasarıma sahip olan ürün, okuma köşenizi daha da keyifli hâle getirebilir. Rustik tarzıyla beğeni kazanan lambaderi kaçırmayın!

4. Evinizde bir mini kütüphane oluşturun: Pisagor Kitaplık

Yeni bir okuma köşesi oluşturmak ya da var olan kitaplığınızı yenilemek isterseniz Pisagor Kitaplık, aradığınız ürün olabilir. Duvara monte edilerek kullanılan kitaplık, özellikle atıl kalan duvar köşeleri için harika bir seçenek. Ahşap görünümlü eşyalardan vazgeçemiyorsanız ceviz ağacı görünümlü kitaplık ile evinizde doğal bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Birinci sınıf malzemelerle hazırlanan ürün, uzun süre size eşlik edecek!

5. Kitap okurken rahatlığından vazgeçemeyenlere: Maggie Berjer

Klasik tarzlardan vazgeçemeyenleri yakından ilgilendirecek özel bir parça ile sizleri tanıştıralım. Maggie Berjer’e okuma köşenizde bir yer ayırarak kitap okuma saatlerini daha konforlu hâle dönüştürebilirsiniz. Kitap okuma saatlerinizin kalitesini artıracak berjerin iskeleti ve ayakları ahşap, dış materyali ise silinebilir ithal kumaşla üretilir. Kaliteli malzemelerle üretilen berjer, şık tasarımıyla da kütüphanenize bambaşka bir hava katacak!

6. Kitabın yanında çayını kahvesini eksik etmeyenlere: RON HH Sehpa

Okuma saatlerinizi daha keyifli hâle getirmenin yollarından biri de okurken sıcak ya da soğuk içecekler tüketmek. Kitap köşesi için edinebileceğiniz minik bir sehpa ile içeceklerinize yanınızda bulundurabilirsiniz. Bu konuda RON HH Sehpa size yardımcı olabilir. Şık tasarımıyla okuma köşenize hoş bir hava katacak sehpa, fiskos tarzıyla birçok dekorasyona uyum sağlar. Ayakları krom, üstü ahşap malzemeden üretildiği için darbelere karşı direnç gösterir.

7. Şık ve kullanışlı: Yeti Mobilya Kuta Kitaplık

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Modern tarzıyla dikkat çeken Yeti Mobilya Kuta Kitaplık, evinde mini bir kütüphane oluşturmak isteyenlerin aradığı ürün olabilir. Biri kapaklı olmak üzere toplam beş adet bölmeden oluşan kitaplık, oldukça şık ve kullanışlı. Raflarını istediğiniz ölçüde yerleştirebilmeniz için iki adet hareket özelliği sunan rafı bulunuyor. Evinizin herhangi bir köşesinde oluşturacağınız kitap köşesi için oldukça uygun ürüne göz atmadan geçmeyin!

8. Okuma köşenizi canlandırın: Adawall Red Mini Flowers And Gazels Puf

Okuma köşenizi hareketlendirecek bir parçaya ihtiyacınız varsa bu, Adawall Red Mini Flowers And Gazels Puf olabilir. İster sehpa ister puf olarak tercih edebileceğiniz ürün, soft renklerle betimlenen doğa motifleriyle tasarlanmış. Hayal dünyanızı renklendirecek şık pufa ayaklarınızı uzatarak kitap okumanın tadını çıkarabilirsiniz. Okuma köşenizin ya da kütüphanenizin ayrılmaz parçası hâline gelecek puf, sizi bekliyor!

9. Tercihi sadelikten yana olanlara: Linde Home Duvar Rafı

Kitap köşesinin sadece raflardan ibaret olmasını istiyorsanız LİNDE HOME DUVAR RAFI'nı tercih edebilirsiniz. Ürün, üç adet raftan oluşuyor. Gizli tutucular ile duvara monte edilen raflar, 100x20cm ebadına olduğu için hemen her alanda kullanılabiliyor. Sade bir görünüm sunan ürün, birçok dekora uyum sağlayabiliyor. Siz de bütün kitaplık dışında farklı alternatifler arıyorsanız ürüne göz atabilirsiniz.

10. Teknolojiyi okuma köşenize taşıyın: İgotech Akıllı Wifi LED Gün Işığı ve RGB Lambader

Her okuma köşesinin ihtiyacı olan aydınlatmalar pek çok şekilde karşımıza çıkıyor. İgotech Akıllı Wifi LED Gün Işığı ve RGB Lambader ile akşam ya da geç saatlerde rahatlıkla gözlerinizi yormadan kitaplarınızı okuyabilirsiniz. Wi-Fi ya da Bluetooth ile kontrol edilebilen, akıllı özelliklere sahip lambaderin gün ışığı seçeneğiyle okuma saatlerinizin konforunu artırabilirsiniz. Teknolojiyi okuma köşenize taşıyacak lambader için kitap köşenizde yer açmaya ne dersiniz?