Yaşam alanınızı eski alışılmış halinden kurtarıp daha havalı hale getirecek ürünler

Her zaman aynı yaşam alanı içinde olmak sıkıcı bir hâl alabiliyor. Böyle durumlarda ortamdaki eşyaları değiştirmek son derece etkili bir çözüm. Rahat kullanım imkânı sunan mobilyaları bir araya getirerek yaşam alanlarınıza etkileyici ve farklı bir tarz kazandırabilirsiniz. Gelin; evinizin eskiyen stilini değiştirecek, birbirinden benzersiz ürünleri inceleyelim.

1. Rahatlığı ve eğlenceyi bir arada yakalayın: Inmobiland Armut Koltuk

Rahat bir oturma alanının vazgeçilmezi olan Inmobiland Armut Koltuk, renkli yapısı ve farklı duruşuyla dikkat çekiyor. Koltuğun dışında kullanılan dayanıklı kumaş, uzun yıllar aşınmalara ve yıpranmalara karşı kendini koruyor. Su geçirmez olduğu için de bahçelerde ve balkonlarda da tercih edilebiliyor. Bu yumuşak koltuk her zaman rahat etmenizi ve günün yorgunluğunu atabilmenizi sağlıyor.

2. Sade ve şık: Lucea Petos 5'li Avize

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Evinizin her yerinde kullanabileceğiniz Lucea Petos 5'li Avize, modern stiliyle göz kamaştırıyor. Metal ve cam materyallerden üretildiği için darbelere karşı dayanıklı olan ürün, kolayca temizlenebiliyor. Sade bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra estetik duruşu sayesinde alanda ferahlık sağlıyor. Çok yer kaplamadığı için tavan boyunun daha yüksek görünmesine yardımcı oluyor. Eşit büyüklükteki topları, ışığın homojen dağılımını kolaylaştırıyor.

3. Çalışma alanınıza düzen getirin: Bofigo Çalışma Masası

Çalışma alanınızda daha toplu bir görünüm istiyorsanız Bofigo Çalışma Masası tam size göre! Sade bir tasarıma sahip olan çalışma masasının dört adet rafı bulunuyor. Bu raflar çeşitli eşyalarınızı koyabilmeniz için geniş bir tablaya sahip. Masanın ayakları dayanıklı malzemeden üretildiği için istediğiniz alana kolayca taşıyabilmenize yardımcı oluyor. Birinci sınıf PVC kaplamaya sahip masa kenarları, darbelerden etkilenmiyor.

4. Ortamı bir anda değiştirecek: Obev Gece Lambası Projeksiyon

En renkli anlarınızı daha da eğlenceli bir hâle getirmek için Obev Gece Lambası Projeksiyon'u tercih edebilirsiniz. Hem çocukların hem yetişkinlerin kullanabileceği gece lambası, karanlık ortamda tüm odayı seçtiğiniz desenlerle aydınlatıyor. 360 derece dönebilen tasarımı sayesinde uykuya dalmak çok daha keyifli oluyor. USB kablosu kullanarak powerbank ve adaptörle şarj edebilir ya da pille çalıştırabilirsiniz.

5. Modern bir görünüm için: Rafevi Tars Kitaplık

Kitaplarınızı bir arada tutarken şık tasarımıyla da tüm gözleri üstüne çeken Rafevi Tars Kitaplık, krom kaplama olduğu için aşınma ve soyulmalara neden olmuyor. Nemli bezle silinerek kolayca temizlenebiliyor. Salonlarda, çalışma odalarında ve yatak odalarında kullanılabiliyor. Rafları yukarıya doğru çıktıkça ölçüleri de kısalıyor. Üzerindeki çapraz detaylar kitaplığa modern bir tarz kazandırıyor.

6. Çok amaçlı: Evbuya Akıllı Kâğıt

Bir şeyler planlarken ve not alırken duvarınızı yazı tahtası olarak kullanmak ister misiniz? Öyleyse Evbuya Akıllı Kâğıt ile mutlaka tanışmalısınız! Statik elektrik sayesinde duvara tutunan kağıdınız üzerine istediğiniz her şeyi yazıp silebilirsiniz. Üstelik duvarda kalmak için yapışkana ihtiyaç duymaması, duvara zarar vermesini de engelliyor. Bulunduğu alanı değiştirerek onu farklı yerlerde de kullanabilirsiniz.

7. Eğlenceyi olduğunuz yere taşıyan: Makrome Hamak

Evinizin ortasında sizi rahatlatacak ve şık bir stil oluşturacak Makrome Hamak, tavana asılarak kolayca kullanılabiliyor. Maksimum 120 kilogram kapasitesi olan hamağın makrome iplerden oluşturulan dış yüzeyi, saf pamuk kullanılarak dayanıklı olacak şekilde üretiliyor. Şık tasarımlı hamak yalnızca ev içinde değil balkonlarda ve bahçelerde de kullanılabiliyor. Yaşam alanınıza hareket katacak ve eğlenceli anlar yaşamınızı sağlayacak hamağa bir şans verebilirsiniz.

8. Zamanı takip ederken şıklığına hayran olacağınız: Markakanvas Duvar Saati

Boş duvarlarınızı etkileyici ve dekoratif eşyalarla süslemek istiyorsanız Markakanvas Duvar Saati'ni deneyebilirsiniz. Özel tekniklerle boyanan saatin dış yüzeyi oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü. Saatin içinde bulunan sayılar ve Romen rakamları, farklı renk tasarımlarıyla ürüne şık bir detay katıyor. Dekoratif bir görünüme sahip olan ve son derece sessiz bir şekilde çalışan saati, ister çalışma odanızda ister salonunuzda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

9. Atmosferi değiştirmek istediğinizde en büyük yardımcınız: Thorqtech Alfonso Dekoratif Minimalist Led

İstediğiniz an rengini ve şiddetini değiştirebileceğiniz Thorqtech Alfonso Dekoratif Minimalist Led, dilediğiniz ambiyansı oluşturmanıza yardımcı oluyor. Gövdesi tamamen metalden üretildiği için ürün uzun yıllar zarar görmeden kullanılabiliyor. Dört farklı animasyon modu bulanan lamba, uzaktan kumandası sayesinde isteklerinizi anında yerine getiriyor. Gözü yormayan ışığa sahip ürünü kitap okurken ve çalışırken de tercih edebilirsiniz.

10. Her yerde kullanabileceğiniz: Hediye Kesesi Yapışan Sök Tak Kare Çerçeve

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Evlerinizde bir farklılık arıyorsanız ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak Hediye Kesesi Yapışan Sök Tak Kare Çerçeve, duvarlarınızda iz bırakmıyor. Duvara asmak için çiviye ihtiyaç duyulmayan tasarım pratik bir kullanım imkânı sunuyor. Ürünün yanında gelen özel bantlar sayesinde istediğiniz yere kolayca yapıştırabiliyorsunuz. En güzel anlarınızı çerçevelerin içine yerleştirerek onları her an gözünüzün önünde tutabilirsiniz. 20x20 boyutu sayesinde kare format fotoğraflarınız için rahatlıkla kullanabilirsiniz.