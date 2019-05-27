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Baraj gölünde kaybolan Evin'in cansız bedeni bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 16:54 | Son Güncelleme

ANNE VE BABA BAYILDI Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj Göleti'ne düşen Evin Çiçek’i (7) arama çalışmaları bugün sonuçlandı.

ANNE VE BABA BAYILDI Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj Göleti'ne düşen Evin Çiçek’i (7) arama çalışmaları bugün sonuçlandı. Evin’in düştüğü alandan yaklaşık 100 metre ileride cesedi tespit edilerek jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Küçük kızın cenazesi adli işlemlerin ardından ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna getirildi.Cenazenin hastane morguna getirilişi sırasında, hastane önünde bekleyen anne Sabriye (36) ve baba Esat Çiçek(37), kızlarının cansız bederlerini görünce baygınlık geçirdi.Hastanedeki sağlık personelleri tarafından sedye ile taşınan Çiçek çifti, müşahade altına alındı.

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