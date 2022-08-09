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  4. Baraj inşaatında feci olay! Kamyon 80 metrelik uçuruma yuvarlandı

Baraj inşaatında feci olay! Kamyon 80 metrelik uçuruma yuvarlandı

09.08.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Yazıtepe Barajı inşaatında yaklaşık 80 metre yükseklikten kayalıklara devrilen kamyonun sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Baraj inşaatında feci olay! Kamyon 80 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kaza, Turhal ilçesinde Yazıtepe Barajı inşaatında meydana geldi. Erol Tunçöz (52) idaresindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kamyonun kupasında sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD tarafından Tunçöz’ün cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartıldı. Cenaze aracına konulan şahsın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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