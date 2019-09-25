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Baraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, baraj üzerinde yüzen 3 kaçak ahşap eve düzenlenen operasyonda, 307 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Baraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltı

Muammer İRTEM/ORHANELİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, baraj üzerinde yüzen 3 kaçak ahşap eve düzenlenen operasyonda, 307 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Orhaneli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık Barajı üzerinde yüzen demir varillerin üzerine kurulu 3 kaçak ahşap evi tespit etti. Ahşap evlere düzenlenen operasyonda yapılan aramada 307 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 motorlu kayık, 83 çeşitli balık av malzemesi ve 56 yayın balığı ele geçirildi. Ev sahipleri F.K., İ.H. ve E.S. gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Baraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltıBaraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltıBaraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltıBaraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltı

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