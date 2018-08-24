Barajda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde serinlemek için girdiği Ermenek Baraj Gölü'nde kaybolan Hasan Sayılgan'ı (49) arama çalışmaları sürüyor.
Olay, dün öğle saatlerinde Ermenek Baraj Gölü'nün Ardıçkaya köyü Manastır Avla mevkii kıyısında meydana geldi. Hasan Sayılgan, eşiyle birlikte gittiği baraj gölü kenarında serinlemek için suya girdi. Sayılgan bir süre yüzdükten sonra kıyıya yaklaşık 25 metre mesafede gözden kayboldu. Durumu fark eden eşi Gülsüm Sayılgan, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekiplerden yardım istedi. Dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınmadı.
Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı. Dalgıç ekipleri, Sayılgan'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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