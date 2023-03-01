Barajlardaki doluluk oranı son durum 1 Mart 2023: Barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç? Dikkat o seviyenin altına düştü!

Barajlardaki doluluk oranı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu bazı şehirlerin 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında olduğu duyurmasının ardından 1 Mart 2023 Çarşamba günü arama motorlarında araştırılıyor. İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranları yayımlandı. İşte, 1 Mart 2023 Çarşamba günü itibarıyla barajlardaki doluluk oranı...

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

Barajlardaki doluluk oranı merak konusu oldu.

İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranları 1 Mart 2023 Çarşamba günü itibarıyla yüzde 35.30 seviyelerine geriledi.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI EKRANI

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ BARAJ DOLULUK ORANLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

