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Barcelona, Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı

05.08.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, Messi ile sözleşme imzalanmayacağını ve Arjantinli futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Barcelona, Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı

Barcelona, Messi ile sözleşme imzalanmayacağını ve Arjantinli futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Barcelona Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Leo #Messi Barcelona FC ile devam etmeyecek" diye yazdı.

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1423341016455819271

Barcelona bir süredir Lionel Messi ile yeni sözleşme konusunda müzakere ediyordu.

Katalan kulübü, Arjantinli futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona ve Lionel Messi anlaşmaya varmasına ve bugün yeni bir sözleşme imzalama niyetlerine rağmen, mali ve yapısal engeller (İspanyol La Liga düzenlemeleri) nedeniyle bu gerçekleşemiyor" denildi.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Messi'ye katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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