Bardakların altındaki rakamlar nedir, ne anlama gelir? Bardakların altındaki rakamların anlamı

Cam şişe, pet şişe, kavanoz, cam bardak, plastik bardak gibi birçok ürünün alt kısmında bazı sayılar ve semboller bulunmaktadır. Çoğu insanın dikkatinden kaçan bu sayı ve işaretlerinin her birinin belirli bir manası mevcuttur. Kimi sayılar raf ömrünü işaret ederken kimi semboller ise kullanılan malzemenin yapısını belirtmek için bardakların altına yazılmaktadır. Bu noktada hangi sayının hangi manaya geldiği konusu ayrı bir önem kazanmaktadır.

Bardakların altındaki rakamlar nedir?

Bardak daha çok sıvı gıdaları tüketmek için kullandığımız mutfak eşyalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde cam veya plastik malzemeden üretilen çeşitli bardak seçenekleri bulunmaktadır. Bu bardakların altlarında bazı sayılar bulunmakla birlikte üretici firmanın ismini belirten logolar da yer almaktadır.

Bardak, kavanoz gibi mutfak eşyalarının alt bölümünde yer alan sayılar yaygın olarak üçgen bir sembolün içerisinde konumlanmaktadır. Genel olarak bardakların altında 1 sayısından 7 sayısına kadar çeşitli sayılar yazılıdır. Tüm bu sayılar, reçine belirleme kodu olarak tabir edilmektedir. Özellikle plastik bardaklarda daha sık rastlanılan bu sayıların anlamlarını bilmek, doğru kullanım yönünden büyük önem taşımaktadır.

Bardakların altındaki rakamlar ne anlama gelir?

Mutfak eşyaları arasında yer alan bardakların altında çoğu kişinin bilmediği veya dikkatini çekmediği bazı rakamlar ve semboller yazılıdır. Bu rakam ve sembollerin her birinin kullanan kişi açısından ayrı bir önemi vardır. Bardakların altındaki rakamların anlamı sayılara göre farklılık göstermektedir.

Pet şişe gibi ürünlerde yaygın olarak 1 sayısına rastlanılmaktadır. Bu sayılar çoğunlukla üçgen bir sembol içerisine yazılı olarak karşımıza çıkmaktadır. 1 sayısı manası kış mevsiminde giyilen mont gibi ürünlerde de yer alan PET malzemesini işaret etmektedir. PET malzemesinin açılımı ise polietilen tereftalat şeklindedir.

Üçgen sembolünün içerisine yerleştirilen 2 rakamı yüksek oranda polietileni bünyesinde barındıran HDPE plastiğini, 3 rakamı ise polivinil klorid olarak tanımlanan kimyasal bir malzemeyi işaret etmektedir. 4 sayısı da 2 rakamının tersine düşük oranda polietilene bünyesinde yer veren LDPE plastik malzemesinin kullanıldığı anlamına gelmektedir. Üçgen simgesinin içinde yer alan 5 rakamı kullanılan ürünün güvenli olduğunu işaret ederken, 6 rakamı geri dönüştürülebilir özelliğe sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bardak gibi birçok ürünün altında yazılı olan 7 sayısı ise bütün plastik malzemeleri kapsamaktadır.