KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bardakların sararması nasıl geçer? Sararmış bardaklar nasıl temizlenir, nasıl eski haline döner?

Günümüzde pek çok kişinin şikâyet ettiği konulardan biri sofralarımızın olmazsa olmaz mutfak eşyalarından biri olan bardakların zaman içerisinde sararmasıdır. Bardakların sararmasının altında birçok farklı neden yatmaktadır. Sararmış bir bardak görüntü yönünden de insana temiz olduğu hissini vermeyebilmektedir. Bu yüzden çoğu kişi bardaklarda görülen bu problemi çözmek için birtakım araştırmalar yapmaktadır. Peki, bardakların sararması nasıl geçer, nasıl temizlenir ve nasıl eski haline döner?

Bardakların sararması nasıl geçer? Sararmış bardaklar nasıl temizlenir, nasıl eski haline döner?
Duygun Sarpasan

İçindekiler

  • Bardakların sararması nasıl geçer?
  • Sararmış bardaklar nasıl temizlenir?
  • Sararmış bardaklar nasıl eski haline döner?

Çay, kahve gibi koyu renge sahip içecekleri tüketmek için kullanılan bardaklarda belli bir süre sonra sararma gibi sorunlar görülebilmektedir. Bu sararmalar estetik açıdan da hoş bir görünüme sahip olmadığından kullanan kişilerin rahatsız olmasına neden olabilmektedir. Bu noktada karşımıza “bardakların sarılığı nasıl geçer?” sorusu çıkabilmektedir. Evde uygulanabilecek birkaç basit temizlik yöntemi ile bu sararma sorunu kolayca çözülebilmektedir.

Bardakların sararması nasıl geçer?

Bardaklarla alakalı en sık karşılaşılan sorunlardan biri sararma sorunudur. Bu duruma neden olan faktörlerin başında çay, kahve gibi içeceklerin içerisinde bulunan maddeler sebep olmaktadır. Çayın bünyesinde koyu renk veren tanen maddesi ile kahvenin içerisinde bulunan kafein maddesi, bardaklarda belirli bir müddet sonra iz bırakmaya başlamakta ve bu durum neticesinde sararma problemi ortaya çıkmaktadır.

Sararmış bir bardak görüntüsü hijyen yönünden de şüphe yaratabilmektedir. Bu yüzden birçok kişi sararmış olan bardakların eski ve temiz görüntüsüne kavuşması için çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Bardaklarda görülen sarı lekelerin temizlenmesinde birden fazla yöntem uygulanmaktadır.

Sararmış bardaklar nasıl temizlenir?

Bardakların sararmasına sebebiyet veren durumlardan biri, yıkama esnasında sert su kullanılmasıdır. Sert suyun bünyesinde yüksek oranda magnezyum ve kalsiyum mineralleri barındırılmaktadır. Bu mineraller yüksek oranda bulunduğundan bardakların üzerinde zaman içerisinde lekeler oluşmaya başlamaktadır. Bu durum bulaşık makinesinde yıkanan bardaklar için de geçerli olmaktadır. Bu yüzden özellikle çay, kahve veya asit içeren içeceklerin tüketiminden sonra zaman kaybetmeden bardakların temizlenmesi gerekmektedir. Bardaklar geç yıkandığında bu içeceklerin bıraktığı sarı lekeler bardağa daha fazla yapışabilmektedir.

Sararmış bardakların temizlenmesinde tercih edilen birçok farklı doğal yöntem mevcuttur.

Sararmış bardaklar nasıl eski haline döner?

Çeşitli nedenlerden kaynaklı sararmış olan bardakları eski haline döndürmenin birden fazla metodu bulunmaktadır. Bu metotlar genellikle doğal malzemeler kullanılarak uygulanan metotlardır. Sararmış bardakları temizlemek ve eski haline döndürmek için uygulanabilecek başlıca yöntemler şunlardır:

  • Sararmış bardakları eski haline getirmede en sık tercih edilen yöntem su ve karbonat karışımıdır. Bu karışımı hazırlayıp, sararan bölgelere sürerek, bir süre bekletebilir ve sonrasında durulayabilirsiniz.
  • İkinci yöntem ise sirke ve su kullanımıdır. Eşit miktarda sirke ve suyu sararan bardağın içine dökünüz ve bir süre bekletiniz. Ardından bulaşık deterjanı kullanarak sararan bölgeleri temizleyiniz.
  • Yaygın olarak tercih edilen bir başka metot ise limon tuzudur. Limon tuzunu bir miktar suya katıp sararan bardakları içine koyabilirsiniz. Bir süre bu karışımın içinde bekletip ardından bulaşık deterjanı ile nazikçe ovalayarak sararmış bardakları eski haline döndürebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
bardak Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.