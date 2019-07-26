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Bariatrik cerrahi sonrası beslenmede 10 altın kural

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, bariatrik cerrahi sonrası beslenmenin 10 altın kuralını açıkladı.Sivas Medicana Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, obezitenin çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna değinerek, “Obeziteyle mücadele ederken obezite ve diyabet cerrahisi olarak da adlandırılan bariatrik cerrahi operasyonundan sonra diyetin temel prensiplerini bilmeniz yeniden kilo alma riskinin önüne geçmek ve obezite kaynaklı sağlık sorunlarının kontrol altına alınabilmesi için en az ameliyat kadar önemlidir” ifadelerini kullandı.

Bariatrik cerrahi sonrası beslenmede 10 altın kural

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, bariatrik cerrahi sonrası beslenmenin 10 altın kuralını açıkladı.
Sivas Medicana Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, obezitenin çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna değinerek, “Obeziteyle mücadele ederken obezite ve diyabet cerrahisi olarak da adlandırılan bariatrik cerrahi operasyonundan sonra diyetin temel prensiplerini bilmeniz yeniden kilo alma riskinin önüne geçmek ve obezite kaynaklı sağlık sorunlarının kontrol altına alınabilmesi için en az ameliyat kadar önemlidir” ifadelerini kullandı. Arslan, bariatrik cerrahi sonrası beslenmenin 10 altın kuralını şöyle sıraladı:
“Vücudun susuz kalmasını önlemek için günde en az 1.5-2 litre sıvı tüketilmelidir. Bu miktarın en az 6-8 bardağı su olmalıdır. Yemek sırasında tüketilen sıvı içecekler, bulantı ve kusmalara neden olabilir. Bu sebeple yemekten 30 dakika önce sıvı alımı bırakılmalıdır. İçecekler yemekten 30 dakika sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Sıvı dönemdeki beslenme yavaş yavaş ve yudum yudum olmalıdır. Bu ilkeye diğer evrelerde de bağlı kalmaya özen gösterilmelidir. Püre dönemle başlayıp devam eden süreçte çok çiğnemek, yavaşça beslenmeye devam etmek oldukça önemlidir. Her bir öğün ortalama 20 dakika sürmelidir. Bu bulantı ve kusmaları önleyecek tokluğun hissedilmesini sağlayacaktır. Yemeklerde, öncelik sırası yumurta, kırmızı et, tavuk eti gibi protein kaynakları, sonrasında meyve ve sebze çeşitleri ve en son tam buğdaylı tahıl grupları şeklinde olmalıdır. Günde 3 kez besin değeri yüksek ana öğün, 1-3 kez de protein içeriği yüksek ara öğün tüketilmelidir. Her bir evrede yeterli protein ve sıvı alımının bariatrik diyetisyen eşliğinde sağlanması gerekir. Bu konuda destek alınmalıdır. Beslenme programına yeni eklenecek besini tolere edip edemediğiniz kontrol edilmelidir. Tolere edemediğiniz, rahatsızlık veren besinin bir hafta sonra tekrar denenebileceği unutulmamalıdır. Her beslenme evresinde basit şekerlerden uzak durulmalıdır. Ev yapımı şekersiz meyveli tatlılar tüketilebilir. Karbonatlı, gazlı içecekler gaz çıkışına neden olacağı için rahatsızlık hissi verir, kusmaya neden olabilir, tüketilmemelidir. Doygunluk hissi oluştuktan sonra yemeğe mutlaka son verilmelidir.”

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